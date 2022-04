Barù e Jessica hanno passato il weekend insieme? Gli indizi secondo i fan dei jerù 

Jessica Selassié e Barù hanno passato il week end insieme? La ricostruzione dei fan sui social

Nonostante il GF Vip sia finito da un bel pezzo, molti utenti sui social network continuano ad essere interessati alla rapporto tra Jessica Selassié, vincitrice del reality, e Barù. Tra i due non è mai nata una storia d’amore, ma in tanti sperano che possa accadere lontano dai riflettori.

I fan più attenti della coppia, hanno messo insieme post sui social e altri vari indizi sparsi per ricostruire quello che sembrerebbe un week end passato insieme per la coppia. Che sia quindi nato l’amore finalmente tra i due?

Le ricostruzioni dei fan sui social

“La totale assenza di lei per tutta la giornata, il tentativo della sorella Clarissa di depistare, il posto con la moka di lei, quelli di lui, il box domande interrotto, la diretta di Twitter Killer interrotta, insomma: “A modo nostro vi faremo sapere” firmato J, Grazie” ha scritto un utente su Twitter.

“Dopo una giornata così ricca di indizi non capisco perché state giù, a prescindere da cosa sia effettivamente successo, mi sembra che i segnali siano oggettivamente positivi” ha commentato un altro fan.

“Lei è letteralmente sparita da ieri mattina lui non si è fatto più sentire dopo le 15:00 circa..la diretta dove doveva esserci pure lei è crollata e per finire sono le 07:10” ha notato un altro fan, mentre qualcun altro è giunto a una conclusione: “Ok possiamo tranquillamente dire che ieri sicuramente sono stati insieme e questa teoria non la può smontare nessuno”.

Infine, c’è chi è proprio convinto: “anche se stamattina dovesse spuntare jess io crederò solo alla mia teoria che ieri sono stati insieme e che hanno avuto tutto il tempo per stare insieme”.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy