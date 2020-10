Durissimo faccia faccia tra Vittorio Sgarbi e Franceska Pepe a Live Non è la D'Urso: lui la offende ma Barbara D'Urso non interviene ed è polemica sui social

Scontro tra Vittorio Sgarbi e Franceska Pepe a Live Non è la D’Urso. Il critico d’arte, come suo costume, non usa parole tenere contro la modella, che prima di entrare al GF Vip aveva dichiarato di avere avuto un flirt con lui. Un incontro, durato neanche 7 ore, ha precisato poi, smentendo la relazione. Lui però la contraddice e poi l’attacca, offendendola. E Barbara D’Urso non interviene, attirandosi le critiche del pubblico.

Vittorio Sgarbi contro Franceska Pepe, ma Barbara D’Urso non interviene

La conduttrice napoletana ha voluto mettere a confronto Franceska Pepe e Vittorio Sgarbi per capire se tra i due c’è stato qualcosa di intimo in passato. L’ex gieffina, infatti, che si era definita ex del critico d’arte, in puntata dalla D’Urso ha ritrattato, spiegando che ci aveva trascorso semplicemente una serata insieme. Mentre però lei era reclusa nella casa di Cinecittà, Sgarbi aveva lasciato intendere che tra i due ci fosse stato qualcosa di più, parlando di un fugace incontro dietro una porta. Versione che ribadisce appena entra in studio.

“Ma se non c’è stato nemmeno un bacio” ribatte con forze Franceska. Vittorio perde la pazienza e inizia a offenderla. “Non ci farei mai niente con te, mi fai schifo” sbotta a un certo punto. Poi, racconta i dettagli di cosa avrebbero fatto dietro la famosa porta, sotto lo sguardo incredulo della Pepe. Lei continua a smentire, lui a offenderla e a un certo punto le lancia pure un libro addosso.

A sorprendere il pubblico, è stata la reazione di Barbara D’Urso, che di solito interviene in difesa dei suoi ospiti quando vengono così violentemente attaccati, soprattutto se sono donne. Ma questa volta, pur sottolineando la reazione colorita di Sgarbi, quasi lo giustifica. “Tu hai raccontato che siete stati insieme, lui ha diritto di raccontare…” dice a un certo punto, rivolgendosi a Franceska.

I fan contro Carmelita

Un atteggiamento quello di Barbara, che non è affatto piaciuto ai telespettatori, che hanno assistito al linciaggio pubblico della ragazza. “La D’Urso contro la violenza sulle donne e lascia che quel viscido di Sgarbi parli in maniera aberrante a questa ragazza” osserva ad esempio qualcuno su Twitter.

“Perché non redarguisce Sgarbi per le offese ed il trattamento riservato alla Queen Franceska? Salutame a soreta. Io l’avrei sbattuto fuori” aggiunge un altro.

“Sgarbi davvero sgarbato. Franceska per fortuna risponde bene! Ovviamente Barbara zitta e muta che ascolta le offese di Sgarbi” cinguetta ancora un telespettatore.

In tanti dunque si chiedono: come mai Barbara D’Urso ha permesso a Vittorio Sgarbi di continuare a insultare Franceska Pepe? Un comportamento inaspettato dalla conduttrice che tempo fa lo aveva zittito in diretta congedandosi con il famoso saluto…