La conferma della chiusura anticipata di Live Non è la D'Urso è stata confermata da Mediaset e ora Barbra dice la verità si fan

La chiusura anticipata di Live Non è la D’Urso oramai è certa. Lo ha confermato Mediaset dopo i tanti articoli degli ultimi giorni in cui si ipotizzavano diverse motivazioni.

LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, Live Non è la D’Urso continua: cosa accadrà in studio il 28 Febbraio

Dopo il comunicato ufficiale della Rete, anche la diretta interessata è intervenuta sull’argomento e ha deciso di raccontare la verità. Sebbene ci possano essere stati dei cali negli ascolti, Live non è la D’Urso chiuderà prima per esigenze di palinsesto e di spazi ma non lascerà ‘orfani’ i suoi spettatori.

In un video postato sul suo profilo Instagram, Barbara parla con i suoi fan e brinda con loro.

“Brindiamo insieme perché ora è ufficiale. Come sapete, Live non è la D’Urso va avanti ancora cinque puntate, poi si ferma qualche puntata prima, per ricominciare la prossima stagione” Barbara D’Urso

Per tutti colono che non apprezzano il programma e che speravano in una chiusura definitiva della trasmissione, resta l’amaro in bocca. Anche perché le novità non finiscono qui.

“Pensavate che vi avrei lasciati soli?” Barbara d’urso su Instagram

Se Live non è la D’Urso chiuderà prima del solito, i pomeriggi di Domenica Live proseguiranno e anzi, dureranno di più. È quanto rivela la conduttrice sempre nel video Instagram. Come già accaduto qualche anno fa, dall’11 aprile verranno rimandate in onda le vecchie puntate della trasmissione.

Crediti foto@Kikapress