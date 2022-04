La pupa e il secchione, la frase di Barbara D’Urso verso Paola Caruso fa discutere: cosa è successo a fine puntata

La Pupa e il Secchione Show: Barbara D'Urso interviene sullo scontro tra Paola Caruso e Mila Suarez ma le sue parole fanno discutere

Nell’ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show è successo di tutto. Paola Caruso è stata eliminata per via del litigio con Mila Suarez ma, poco prima, ha fatto discutere una frase di Barbara D’Urso nei suoi confronti. Cosa sarà mai successo durante il reality show di casa Mediaset?

LEGGI ANCHE :– La pupa e il secchione, cosa pensa Antonella Elia di Soleil Sorge: l’opinione sulla sua collega

La Pupa e il Secchione Show: fa discutere la frase pronunciata da Barbara D’Urso nei confronti di Paola Caruso poco prima dell’eliminazione di quest’ultima. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

La Pupa e il Secchione Show: cosa è successo tra la Caruso e Mila Suarez

Andiamo con ordine. Nella villa de La Pupa e il Secchione Show, Paola Caruso ha risposto con la violenza ad alcune accuse di Mila che le avrebbe detto di “strumentalizzare e usare il figlio“. Mentre si difendeva, Barbara l’ha interrotta: “Basta Paola, basta. Chiedo a voi, al volo. Lei ha dato o non ha dato uno schiaffo a Mila?“

Valentina Matteucci ha confermato che Paola ha aggredito la Suarez, tirandole i capelli e di essersi alzata per separarle.

È stato a quel punto che Paola Caruso (fulminata con lo sguardo da Barbara D’Urso), ha detto: “Lo rifarei mille volte, visto che a questo punto invece di passare per una persona per bene che difende la figlia passo per una pazza che aggredisce una, va bene, lo rifacciamo altre mille volte. Voglio ritirarmi, non voglio più stare con queste persone. Chiedo scusa per quello che ho fatto, ma l’ho fatto per difendere la mia famiglia“.

Barbara D’Urso: la frase a Paola Caruso che fa discutere

A quel punto, però, Barbara D’Urso ha bloccato Paola Caruso, dicendo una frase che ha fatto discutere non poco: “A me non importa, perché è lo stesso motivo per cui – in eccesso – quando un uomo violenta una donna e dice ‘vabbè, ma aveva la minigonna’. A me non interessa. Lei ha sbagliato a toccare tuo figlio ma tu sei in un reality, in televisione. E noi questo esempio non lo diamo“.

Delle parole sicuramente un po’ al limite e un paragone forse un po’ troppo forzato. Ad ogni modo, subito dopo Paola Caruso è stata squalificata dal gioco.

Nel frattempo, però, facendo un giro su Twitter ci rendiamo conto come in pochi abbiano apprezzato quella frase di Carmelita, esprimendosi contro il (poco felice) paragone da lei proposto. Basta dare un’occhiata a questi esempi:

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset