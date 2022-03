La Pupa e il secchione, la gaffe di Barbara D’Urso in diretta: come chiama la concorrente

Nela prima puntata de La Pupa e il Secchione Show tantissimi notano la gaffe di Barbara D'Urso sulla pupa Laura Comaschi: come l'ha chiamata

Va in scena un episodio divertente nella prima puntata de La Pupa e il Secchione Show, con Barbara D’Urso che si è resa protagonista di una gaffe con Laura Comaschi, concorrente del programma appena cominciato su Italia Uno. Ma cosa avrà mai combinato la divina Carmelita?

Gaffe macroscopica di Barbara D’Urso durante la prima puntata de La Pupa e il Secchione Show nel momento in cui ha presentato la concorrente Laura Comaschi. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

La Pupa e il Secchione Show: la gaffe di Barbara D’Urso su Laura Comaschi

Andiamo con ordine. Barbara D’Urso, durante la prima puntata de La Pupa e il Secchione Show, ha presentato al pubblico la pupa Laura Comaschi. La concorrente, 24 anni da Pavia, si è trovata abbinata con il secchione Orlando Puoti e si è autodefinita ‘fotonica‘ in una presentazione che già rischia di diventare un meme. Fin qui tutto regolare però… almeno fino alla gaffe di Carmelita.

Quando ha introdotto la ragazza di fronte alle telecamere dello studio, infatti, la conduttrice l’ha cerroneamente presentata come ‘Laura Cremaschi‘ invece di ‘Comaschi‘, confondendosi (non poco) con la ben più nota ex tentatrice di Temptation Island Vip nonché Bonas e Regina del Web di Avanti un altro!.

Il web nota la gaffe di Carmelita: “La Cremaschi è un’altra”

Una gaffe che su Twitter è stata notata da moltissimi telespettatori, tant’è che i commenti come “No Barbara, Laura Cremaschi è un’altra” piovono a go-go sul social network cinguettante. Tra i tanti che hanno messo in evidenza la gaffe della D’Urso c’è anche Guendalina Tavassi, che in una sua stories ha inquadrato la tv e detto a sua volta: “Me la ricordavo diversa la Cremaschi…”

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, Kikapress