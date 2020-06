Gli ospiti di Live Non è la D'Urso fanno arrabbiare Barbara D'Urso che sbotta in diretta e li bacchetta tutti, rimettendoli al loro posto

La furia di Barbara D’Urso si abbatte contro alcuni ospiti di Live Non è la D’Urso. La conduttrice napoletana era particolarmente agguerrita nella puntata del 7 giugno e ha messo in riga gli intervistati. Durante lo show, Carmelita ha sfoderato il suo carattere, riportando l’ordine in studio.

Barbara D’Urso furiosa a Non è la D’Urso

Nel corso della puntata, Barbara D’Urso è tornata a parlare della vicenda giudiziaria di Fabrizio Corona, attualmente ai domiciliari. L’ex re dei paparazzi, che ha anche inviato un videomessaggio, rischia un prolungamento della pena di altri 9 mesi.

In studio la madre di Corona, che assicura che il figlio sia cambiato, e il legale, l’avvocato Ivano Chiesa. Ed è proprio contro quest’ultimo che la conduttrice ha alzato la voce. Il professionista si lamentava di non riuscire a parlare e Barbara l’ha bacchettato.

“Non mi dire che sei venuto a far tappezzeria perché io so il tempo che ho a disposizione. Fino ad ora ho fatto parlare la mamma e arriva anche il tuo momento, senza questa arroganza però perché non mi piace” ha detto con una certa veemenza Carmelita.

Gli altri ospiti che hanno fatto arrabbiare la conduttrice

Ma Chiesa non l’unico che ha fatto perdere le staffe a Barbara D’Urso durante la puntata di Live. La trasmissione della domenica sera di Canale 5 è tornata infatti a occuparsi del caso delle mascherine prodotte da Irene Pivetti. In collegamento telefonico è intervenuto l’avvocato Mirko Palumbo che a un certo punto ha messo giù il telefono.

Anche in questo caso, Barbara non le ha mandate a dire: “Avrei voluto rispondere. Perché l’avvocato decide lui, vuole intervenire, viene invitato in trasmissione ma non vuole venire, poi vuole intervenire al telefono, poi decide lui da solo di buttare giù il telefono. È veramente cafone e scostumato, mi quereli pure” commenta.

Non è andata meglio agli ospiti del caso dei beni di Gina Lollobrigida finiti all’asta. In collegamento da Barcellona c’era Rigau, l’ex dell’attrice, una frase del quale ha irritato la conduttrice.

“A me “cercala” non lo dici perché non sono la tua segretaria e sono una signora e ti comporti da gentleman con me. Fly down e sii educato come io sono educata con te” ha sbottato Carmelita.