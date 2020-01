‘Fai schifo’, ira di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5

Barbara D'Urso furiosa a Pomeriggio 5: tutta colpa di un truffatore che ha preso in giro la redazione e una donna di 90 anni. Ecco cosa è successo

Barbara D’Urso su tutte le furie a Pomeriggio 5 dopo aver scoperto che la redazione del programma è stata truffata da una persona che si era detta disposta ad aiutare una signora donna di 90 anni, per poi tirarsi indietro. Carmelita si è sfogata in diretta annunciando azioni legali e usando parole durissime verso il finto benefattore.

Barbara D’Urso nera a Pomeriggio 5

Non è più un mistero che quando la conduttrice napoletana si arrabbia non le manda certo a dire. Lo ha fatto spesso a Live Non è la D’Urso, congedando in maniera colorita gli interlocutori sgraditi.

E anche in questo primo giorno della settimana, a Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha mostrato la sua indignazione per una presunta truffa che avrebbe coinvolto la stessa redazione del programma.

Da tempo, Carmelita sta seguendo la triste storia di una nonnina di Ostia che a 90 anni è costretta a vivere in un garage. Con l’aiuto dei suoi inviati, sta cercando di trovare una sistemazione dignitosa all’anziana donna e sembrava che qualcosa si fosse mosso in tal senso.

La redazione era stata contattata da una persona che avrebbe potuto risolvere il problema, ma all’appuntamento concordato non si è presentata.

Le dure parole di Barbara in diretta tv

La reazione di Barbara D’Urso non si è fatta attendere e in diretta tv durante Pomeriggio 5 ha ammesso: “È ovvio che ci troviamo di fronte a un truffatore. Noi stessi che abbiamo aperto lo sportello anti-truffa siamo stati truffati. Le cose sono andate immediatamente in mano ai nostri legali che si occuperanno del caso”.

La conduttrice assicura che la redazione continuerà a occuparsi della nonnina che cerca casa e poi, rivolgendosi al truffatore, aggiunge: “A me personalmente fai un grandissimo schifo”.

Uno sdegno condiviso da molti e sottolineato in studio da un fragoroso applauso del pubblico e sui social da molti commenti indignati per l’accaduto.