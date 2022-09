Barbara D’Urso, attacco feroce da un volto della tv: come definisce la conduttrice di Pomeriggio 5

Duro attacco a Barbara D'Urso da parte di un volto noto della tv: ecco come è stata definita la conduttrice di Pomeriggio 5

Barbara D’Urso finisce al centro delle polemiche dopo una sua dichiarazione al Festival della Tv a Dogliani, per la quale ha subito un attacco feroce da un volto della televisione, dopo aver risposto ad una domanda su Giorgia Meloni. Ma cosa avrà mai detto la conduttrice televisiva? E perché mai sarà stata attaccata?

La risposta della D’Urso su Giorgia Meloni fa scatenare le polemiche

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Barbara D’Urso, al Festival della Tv di Dogliani, ha risposto ad una domanda su Giorgia Meloni, rivelando di apprezzarla nonostante le sue idee sulle tematiche LGBTQ+.

“Una delle mie battaglia è quella per i diritti civili e contro l’omofobia, quindi con la Meloni non combaciamo totalmente. Penso però che Giorgia Meloni sia una fuoriclasse – ha esordito la conduttrice di Pomeriggio 5 – Non dico che voglio che vinca lei, ma vorrei una donna presidente del Consiglio di qualunque schieramento, di destra o di sinistra. L’importante è la squadra che farà, è una ca..uta, combatte da anni e potrebbe farne una giusta“.

La Drag Queen Priscilla e il suo attacco a Barbara D’Urso: ecco come la definisce

Inutile dire che queste parole hanno causato un attacco ai danni di Barbara D’Urso da parte di Priscilla, Drag Queen e giudice del programma Drag Race Italia. Nei confronti delle parole di apprezzamento di Carmelita nei confronti della leader di Fratelli D’Italia, infatti, il suo commento su Twitter è stato piuttosto chiaro: “Ho sempre dichiarato pubblicamente il mio pensiero su Barbara D’Urso e lo ribadisco: VENDUTA!”

La questione è prettamente politica e, nel clima di campagna elettorale di questi giorni, tutto potevamo pensare tranne che ad un attacco a Barbara D’Urso.

