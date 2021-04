Barbara D’Urso, frecciatine da tutti i programmi Mediaset: ‘accanimento’? Tutti i programmi di Canale 5 che l’hanno nominata

Nei giorni scorsi, diversi programmi Mediaset hanno proposto battute e frecciate contro Barbara D'Urso: è accanimento contro di lei?

Barbara D’Urso è sempre più al centro di battute e frecciatine provenienti dagli altri programmi di casa Mediaset, tanto che c’è chi ha cominciato ad immaginarsi che contro di lei si sia sviluppato un vero e proprio accanimento. Ma sarà vero tutto questo? Ce l’hanno davvero tutti con lei?

LEGGI ANCHE — Tommaso Zorzi, il siparietto divertente con Paolo Bonolis: cosa è successo in puntata

Mediaset, c’è accanimento contro Barbara D’Urso? La conduttrice finisce al centro delle battute di tanti comici e colleghi… Foto: Kikapress

Barbara D’Urso e l’accanimento delle battute contro di lei: cosa sta succedendo?

Andiamo con ordine. Partiamo da Pio e Amedeo e del loro Felicissima sera di venerdì sera non hanno risparmiato una battuta su Carmelita, facendo riferimento al suo amore di gioventù Vasco Rossi: “Dovevamo chiamare Vasco, Vasco é Canale 5, perché Vasco Rossi quando era giovane una bot…ella a Barbara D’Urso ce l’ha data, se non è Canale 5 questa!”

“Dovevamo chiamare Vasco, Vasco é canale 5, perché Vasco Rossi quando era giovane una bottarella a Barbara D’Urso ce l’ha data, se non è canale 5 questa! Claudio tu chi ti sei fatto di Canale 5?” #FelicissimaSera — I conti col Visco (@Marco_viscomi) April 23, 2021

La battuta sulla D’Urso ad Amici 20

Passando a sabato sera, ovvero ad Amici 20, a far riferimento a Barbara D’Urso ci ha pensato Nino Frassica, nel suo inconfondibile ruolo di direttore di Novella Bella. Il comico siciliano, improvvisando una biografia della De Filippi, ha così esordito: “Maria De Filippi, quando è nata, piange. E Barbara d’Urso la invita subito come ospite a Pomeriggio Live”.

“Maria De Filippi, quando è nata, piange. E Barbara d’Urso la invita subito come ospite a Pomeriggio Live” – Nino Frassica ad #Amici20 pic.twitter.com/CDCUt7JiDf — Tvblog.it (@tvblogit) April 24, 2021

ODDIO NINO



BARBARA D'URSO E LIVE NOMINATI AD #AMICI20 😂😂😂😂😂😂 — Miky #AmiciIlSerale (@MikyS03) April 24, 2021

Le battute sulla D’Urso ad Avanti un altro

Ma l’accanimento su Barbara D’Urso è continuato anche domenica sera ad Avanti un altro! Pure di sera, dove Tommaso Zorzi ha dichiarato di avere il sogno di andare come ospite dalla conduttrice di Pomeriggio Cinque.

Un sogno che potrebbe essere realizzato grazie alla dritta di Bonolis, che ha proposto a Tommy di circuire Gina Lollobrigida, fingendo un bacio con lei per poter essere chiamato come ospite dalla D’Urso a parlarne…

“Il mio sogno è andare da Barbara D’Urso”.

⚰️ #avantiunaltropuredisera #zorzi — Samuel Montegrande (@SamuelMontegra1) April 25, 2021

Bonolis e la brillante dritta per essere ospitato dalla D'Urso 😂😂 guarda #zorzi che è un ottimo consiglio, io lo seguirei.. e sicuramente l'Appia Antica ti sta già aspettando 😝

Vabbè.. comunque.. li ho totalmente adorati! Super top stasera! 😍❤#avantiunaltropuredisera #tzvip pic.twitter.com/IWLuxa05yi — Marzia Stagni (@MarziaStark) April 25, 2021

Insomma, le battute su Barbara D’Urso non sono certo rare in tv, tant’è che c’è chi su Twitter ha parlato davvero di “accanimento vergognoso e vomitevole”. Si tratta della verità? Voi come la pensate?

Accanimento vergognoso e vomitevole — Cristiano Urbano (@cristia_urbano) April 25, 2021

Foto: Kikapress