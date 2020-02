Barbara Alberti bestemmia al GF Vip: sarà squalificata dalla casa? Il video

Barbara Alberti si è lasciata sfuggire un'espressione controversa al GF Vip e in molti ritengono sia una bestemmia: saranno provvedimenti contro la scrittrice?

A poche ore dalla diretta della decima puntata del Grande Fratello Vip, un nuovo caso anima il dibattito sul web. Molti telespettatori segnalano che potrebbe essere stata pronunciata una bestemmia all’interno della casa del GF Vip ad opera di Barbara Alberti. La scrittrice stava raccontando un aneddoto e, riportando le parole della persona di cui stava parlando, si è lasciata sfuggire qualcosina di troppo.

Barbara Alberti bestemmia al GF Vip?

La scrittrice era seduta intorno al tavolo con altri coinquilini ai quali stava raccontando una storia accaduta a una persona di sua conoscenza. Mentre narrava di questa donna che insegna come precaria in una scuola privata, dalla sua bocca è venuta fuori un’espressione che in tanti ritengono da squalifica.

LEGGI ANCHE: — Sarcina al GF Vip dopo il bacio tra Clizia e Paolo? Cosa accadrà nella casa

“Un giorno la preside la chiama inca**atissima e le dice: ‘ Lei ha bestemmiato’ – racconta Barbara – ‘Io? E che ho detto?’. ‘D*o budellone’”.

Accortasi di essere scesa forse un po’ troppo nei particolari del racconto, riportando esattamente la presunta bestemmia al GF Vip, Barbara Alberti si copre la bocca con le mani.

Sarà squalificata?

In realtà, l’espressone colorita pronunciata dalla Alberti ha suscitato ironia in rete, più che indignazione. Qualche telespettatore si è sentito offeso da quelle parole, altri invece l’hanno già assolta facendosi una risata.

In questa edizione, è la seconda volta che il pubblico si mobilità per una presunta bestemmia: pochi giorni dopo l’inizio del reality show, anche Antonio Zequila fu accusato della stessa cosa. In quel caso, la produzione del programma condotto da Alfonso Singorini si affrettò a comunicare che l’attore non aveva bestemmiato.

Bestemmia a parte, Barbara Alberti rischia comunque di uscire dalla casa, essendo finita nuovamente in nomination. Al televoto con lei ci sono anche Fabio Testi, Adriana Volpe e Michelle Cucuzza.