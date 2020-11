Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira si confermano protagonisti di questa edizione di Ballando: di nuovo ultimi, di nuovo salvati dal pubblico, in giuria hanno dalla loro parte ormai solo Canino. Ecco cosa ha pubblicato Costantino sui social dopo la puntata

Costantino Della Gherardesca è la pietra dello scandalo di questa edizione di Ballando con le stelle: problemi di salute di maestri e concorrenti a parte, ormai le emozioni della puntata arrivano tutte dall’esibizione di Costantino e Sara Di Vaira, che escogitano sempre qualcosa di diverso per stupire il pubblico (e far arrabbiare la giuria).

Ballando con le stelle Costantino Della Gherardesca zittisce tutti così

Dopo il litigio -ormai ricomposto- con la presidente di giuria Carolyn Smith, stavolta Costantino, dopo essersi esibito nei panni della mozzarella (Sara Di Vaira era il pomodoro ed insieme formavano la coppia italiana più conosciuta all’estero) è stato attaccato anche da Mariotto, che fino alla settimana scorsa era un suo sostenitore.

“Basta con questo circo, due pagliacci in pista. Se volete osannarli come un capolavoro, fate pure ma io mi dissocio. Non ci sto. Mi stufo dopo un po’, la ripetizione della stessa roba. Se questo era un charleston io sono biondo”, ha osservato Mariotto dopo l’esibizione.

Costantino, che aveva previsto a ragione che sarebbe arrivato ultimo, è stato comunque salvato dal pubblico ed ha voluto pubblicare sui social un video, girato durante le prove, dove sono evidenti i suoi progressi nel ballo, stavolta un po’ nascosti dal costume voluminoso che indossava.

Ecco la sala prove per l'ultimo ballo 🇮🇹 Pensate a quanto sono perverso e masochista: ho fatto riarrangiare Domenico Modugno nell'agghiacciante stile dei gruppi dance commerciali anni '90. Senza i costumi avrei potuto fare di più ma non sarebbe stato cabaret! #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/9MJvMWSws9 — Costa d Gherardesca (@CdGherardesca) November 8, 2020

Il pubblico continua a salvare Costantino, nonostante il parere avverso della giuria: c’è da dire però che anche sui social c’è una corrente contro la coppia Della Gherardesca-Di Vaira.

Costantino è passato alle semifinali?

Cazzo!

Ma dateglelo un minimo di credibilità a questo programma di merda!#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/mDNXH4VKCj — IL BASTARDO (@ILBASTARDO6TU) November 7, 2020

C’è chi pone il paragone con altre edizioni di Ballando con le stelle, sempre spettacolari:

In Uk hanno fatto la puntata dedicata alle coreografie ma hanno ballato

Dite a Costantino che su Rai1 ci sono Alberto Angela,serie come L'Amica Geniale,Bolle a Capodanno ci sarà Natale a Casa Cupiello…non deve educare nessuno #BallandoConLeStelle https://t.co/eUAOOaK3wo — Silvia (@EnfantProdige) November 8, 2020

E chi semplicemente lamenta l’atteggiamento di Costantino davanti alla giuria e in pista:

Ma solo a me l'esibizione di Costantino è sembrata una presa per i fondelli? Ma quale intelligenza ? Ma quale novità? #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/sIIKmqEyBn — Val (@Mus1c_) November 8, 2020

Se l’obiettivo di Costantino era far discutere, nulla da eccepire: ci sta riuscendo!