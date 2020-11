Botta e risposta al vetriolo tra Paolo Conticini e Raimondo Todaro dopo la finale di Ballando con le Stelle: l'attore fa illazioni sul rapporto tra il ballerino ed Elisa Isoardi

Scontro infuocato, dopo la finale di Ballando con le Stelle, tra Paolo Conticini e Raimondo Todaro. L’attore, in diretta a Domenica In, ha commentato la classifica finale, nella quale si è piazzato secondo, e ha lanciato una bordata al ballerino che gareggiava in coppia con Elisa Isoardi. Ma la risposta di Todaro non s’è fatta attendere ed è arrivata via social.

Ballando con le Stelle, Paolo Conticini lancia bordata a Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi

Anche questa stagione di Ballando con le Stelle, sebbene travagliata a causa dell’emergenza Covid, è giunta a conclusione. Sul gradino più alto del podio, sabato scorso, sono saliti Gilles Rocca e Lucrezia Lando. Al secondo posto si sono piazzati Paolo Conticini e Veera Kinnunen, seguiti da Alessandra Mussolini orfana del suo maestro di ballo a causa del Covid, mentre Raimondo Todaro e Elisa Isoardi si sono fermati al quarto posto.

Una classifica che ha scontentato più di qualcuno e sulla quale, intervenendo a Domenica In, si è così espresso Conticini

“Sono stato molto contento di avere fatto questo percorso. Non che dovessi dimostrare qualcosa o essere diverso da come la gente mi conosce. Io sono stato me stesso senza inventarmi nulla tipo storie d’amore o cose così, nessuno scoop, ma mettere in vista quello che imparavo con Veera, che è stata una maestra meravigliosa. Ho cercato di essere più semplice possibile”.

Parole che sembrano contenere un velenoso riferimento a Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, dei quali si è molto parlato nelle scorse settimane per via di una presunta storia d’amore. Ma le dichiarazioni non sono piaciute al maestro di ballo, che ha inteso replicare via social, lanciando una bordata a Conticini nelle IG Stories:

“Caro Paolo Conticini, sia io e che Elisa Isoardi abbiamo sempre dichiarato di non esserci mai visti fuori dagli studi. Se poi qualcuno pensa che non sia vero, non dipende da noi. La verità è che eri il favorito e se non hai vinto non è certo per colpa nostra anzi… Prossima vota prima di parlare sciacquatevi la bocca”.

Il botta e risposta tra Paolo Conticini e Raimondo Todaro proseguirà a distanza o la vicenda potrà dirsi già chiusa?