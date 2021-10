Ballando con le stelle, Codacons sul caso Mietta e la mancata vaccinazione: cosa è successo in queste ultime ore

Non si ferma la polemica attorno a quanto accaduto a Mietta durante Ballando con le Stelle.

L’artista, che non ha potuto gareggiare a causa della positività al Covid-19, ha scritto un lungo post su Instagram.

“Sono profondamente dispiaciuta […] io non sono contraria al vaccino ma non l’ho ancora effettuato per motivi di salute […] trovo vergognoso dovermi giustificare […] Agirò in ogni sede a tutela della mia privacy e della mia dignità, mi aspetto delle scuse da chi mi ha messo inopinatamente alla gogna” ha scritto Mietta su Instagram.

Inoltre, il Codacons ha mostrato solidarietà condividendo le parole di Mietta nelle stories su Instagram. Con questo gesto, l’associazione sembra appoggiare in toto la posizione dell’artista.

Il Codacons ha inoltre emesso un comunicato stampa ufficiale con il quale – nel ricordare l’importanza della vaccinazione – sottolinea la mancanza di tutela della privacy di Mietta e rafforza la sua posizione in merito alla vicenda, sottolineando come Selvaggia Lucarelli, principale autrice della vicenda, debba chiedere scusa:

“Proprio in considerazione della gravità del caso, il Codacons ha deciso di portare la questione “Ballando con le stelle” al vaglio del Garante per la privacy e del CdA Rai” si legge infine nella nota dell’associazione.

