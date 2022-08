Ballando con le stelle, l’addio di un altro volto storico del programma: ‘Non ci sono le basi per continuare’

Un altro volto storico di Ballando con le Stelle abbandona il programma. Ecco chi non ci sarà quest'anno

L’8 ottobre torna su Rai 1 una nuova edizione di Ballando con le Stelle con Milly Carlucci e un cast di protagonisti del tutto rinnovato e non senza qualche perplessità dovuta ad abbandoni inaspettati.

LEGGI ANCHE : — Ballando con le stelle, i concorrenti ufficiali tra polemiche e colpi di scena

La trasmissione infatti dovrà fare a meno di Stefano Oradei, ballerino che ha fatto parte del cast per ben 7 edizioni di Ballando con Le Stelle. Il suo nome si aggiunge a quello dei volti storici che hanno abbandonato.

Prima di lui Raimondo Todaro (che è passato al ruolo di insegnante nella scuola di Amici di Maria De Filippi), e Simone Di Pasquale (che dopo tantissimi anni ha cambiato ruolo all’interno della trasmissione, assumendo uno dei ruoli della giuria popolare).

Stefano Oradei lascia Ballando con le Stelle

L’addio di Stefano è accompagnato dalle sue stesse parole: “Dopo 10 anni circa sarà il primo anno senza Ballando. Non ci sono state le basi, abbiamo avuto una conversazione con Milly e la produzione e le combinazioni non funzionavano. Sarò impegnato in altri progetti internazionali molto importanti in giro per il mondo e colgo l’occasione per sostenere i colleghi e tutta la famiglia di Ballando”.

Foto: Kikapress