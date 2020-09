Ballando con le Stelle torna sabato 19 settembre sebbene un test dubbio su Paolo Conticini ha creato panico e allarme: cosa è accaduto

L’inizio di Ballando con le Stelle è stato in bilico per 24 ore dopo il risultato dubbio del test Covid eseguito su Paolo Conticini. A rivelare il retroscena la stessa Milly Carlucci che ha finalmente presentato la nuova edizione dello show alla stampa, all’esterno dell’auditorium della Rai del Foro Italico di Roma, al fianco del direttore di Rai1 Stefano Colella. La conduttrice ha raccontato cosa è successo nelle scorse ore, quando si è temuto di dover rinviare per l’ennesima volta la messa in onda della prima puntata.

Ballando con le Stelle, il test dubbio di Paolo Conticini

Milly Carlucci ha spiegato che i controlli sanitari anti-Covid su maestranze e cast di Ballando con le Stelle sono scrupolosi, per questo quando il test di Paolo Conticini ha dato un risultato dubbio è scoppiato il panico. La conduttrice ha condiviso su Instagram il video del suo intervento alla conferenza stampa:

In questi giorni abbiamo avuto un episodio che ci ha allarmato tutti ed abbiamo avuto molta paura. I tamponi che facciamo hanno un margine di imprecisione e se c’è un dubbio, bisogna eseguirli nuovamente.

Il concorrente e la sua insegnante, Veera Kinnunen sono stati immediatamente isolati, in attesa di effettuare un nuovo tampone naso-faringeo. Il nuovo test è stato eseguito su due macchine diverse e fortunatamente ha dato esito negativo. Un gran sollievo per tutti che hanno potuto così continuare a prepararsi per l’esordio di sabato 19 settembre.

Samuel Peron ancora positivo

Paolo Conticini, presente alla conferenza stampa, insieme agli altri concorrenti di Ballando con le Stelle si è detto felice di essere risultato negativo e ora è carico per lanciarsi in pista.

È tornato anche Daniele Scardina, che era risultato positivo nelle scorse settimane: la negatività al doppio tampone gli consentirà di rimettersi subito in gioco e prepararsi alla prima puntata.

Niente da fare invece per Samuel Peron, che risulta ancora positivo e dunque è in isolamento.