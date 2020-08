Ballando con le stelle sospeso per Covid?

Il Covid mette a rischio (di nuovo) la prossima edizione di Ballando con le Stelle? La prima puntata del dancing show condotto da Milly Carlucci potrebbe slittare perché alcuni dei protagonisti sarebbero risultati positivi al coronavirus. Il programma ha già subito un rinvio a marzo scorso a causa della pandemia e dovrebbe tornare in onda il 12 settembre: sarà così?

LEGGI ANCHE: — Dove è stato Samuel Peron prima di aver scoperto di essere positivo al Covid: a rischio anche Lorella Cuccarini e un’altra ballerina di Ballando con le stelle?

Nella giornata di ieri si è diffusa la notizia che due membri del cast di Ballando con le Stelle, Rosalinda Celentano e Samuel Peron, sarebbero risultati positivi al Covid. Anche Giovanni Ciacci, a Ogni Mattina, aveva confermato le indiscrezioni. La circostanza metterebbe a rischio l’inizio della trasmissione di Rai1 prevista per il prossimo 12 settembre.

Milly Carlucci nei giorni scorsi aveva spiegato che tutto il cast è sottoposto a rigidi controlli medici per evitare il contagio e lavorare in sicurezza e tranquillità. Le prove dello show sono già iniziate e ora, dopo la rilevazione della positività, i locali sarebbero stati sottoposti a sanificazione.

Nelle scorse ore, però, è arrivata una parziale smentita della notizia sui casi di Covid nel cast di Ballando con le Stelle. Selvaggia Lucarelli, che fa parte della giuria del programma, avrebbe fatto sapere che il positivo riscontrato è solo uno.

Si tratterebbe del maestro di ballo, Samuele Peron, mentre Rosalinda Celentano, che avrebbe fatto il test come tutti gli altri, sarebbe risultata negativa. Il ballerino professionista, scrive TPI, avrebbe passato le vacanze in Sardegna e andrebbe quindi ad aggiungersi alla lunga lista dei Vip contagiati.

Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa al Coronavirus, quindi ahimè sono girate notizie inesatte. Risulta positivo solo Samuel Peron che, tema ricorrente in questi giorni, aveva trascorso le vacanze in Sardegna. (sta bene, per fortuna) https://t.co/XbTB0QooZ1

— Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) August 25, 2020