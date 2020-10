Finalmente Raimondo Todaro, dopo l'operazione d'urgenza all'appendicite, è tornato in pista a Ballando con le stelle: Elisa Isoardi è al settimo cielo, resta da capire cosa potrà effettivamente fare il ballerino sabato sera

La malattia di Raimondo Todaro, che l’aveva costretto ad operarsi d’urgenza di appendicite, è solo l’ultima delle sfortune che si è abbattuta su Ballando con le stelle in questo 2020: sabato scorso Elisa Isoardi, partner di Todaro, è stata costretta ad esibirsi da sola (con Raimondo in collegamento dall’ospedale), ma a quanto pare per sabato prossimo la situazione sarà diversa.

Ballando con le stelle Raimondo Todaro torna da Elisa Isoardi

Sui social stanno circolando i video che mostrano il ritorno, in tempi da record, di Todaro in pista: non sappiamo ancora cosa riuscirà a fare sabato sera il ballerino, ma sicuramente ci sarà, visto che sta presenziando alle prove in compagnia della sua Elisa.

Tra i due c’è grande affetto e feeling e prima dell’inizio del programma già si parlava di una storia d’amore sbocciata fra un valzer e un tango (a Ballando non sarebbero i primi nè gli ultimi ad innamorarsi in sala prove!): prima del ricovero di Raimondo era chiaro anche che la coppia giocasse un po’ sopra questo gossip, forse proprio a testimonianza che non c’era nulla di vero.

Adesso però, nei video di Raimondo ed Elisa di nuovo insieme a Ballando si vede chiaramente il grande affetto che lega i due ragazzi: lei lo bacia e lo coccola in continuazione, evidentemente anche sollevata di avere di nuovo accanto il suo partner in pista.

Non si sa ancora cosa effettivamente riuscirà a fare Raimondo Todaro sabato prossimo: sicuramente non potrà ballare al livello a cui il pubblico è abituato a vederlo, ma sarà in pista e questo servirà sia ad evitare una squalifica o una sostituzione per la sua partner sia a risollevarle il morale.

Elisa e Raimondo potranno ancora competere per la vittoria finale di Ballando? Considerando l’affetto del pubblico che li segue, sicuramente si!