‘Complicazioni in sala operatoria’, Raimondo Todaro svela la verità sulle sue condizioni di salute

In un video messaggio a La vita in diretta Raimondo Todaro spiega che il suo intervento ha avuto complicazioni e che il recupero sarà meno veloce del previsto

Un’edizione decisamente sfortunata quella targata 2020 per Ballando con le stelle: dopo i rinvii causa Covid, con ben due componenti dello staff positivi ai tamponi e dopo lo spauracchio Conticini della scorsa settimana, arriva un’altra tegola sulla testa di Milly Carlucci e produzione.

Ballando con le stelle Raimondo Todaro come sta? Le ultime news

Raimondo Todaro, ballerino professionista in coppia con la concorrente Elisa Isoardi (una coppia che già la settimana scorsa aveva riscosso grande consenso), è stato sottoposto ad un’intervento d’urgenza per rimuovere l’appendicite: niente di grave per fortuna, ma da un video inviato dallo stesso Raimondo a La vita in diretta qualcosa sembra non essere andato per il verso giusto.

Il ballerino ha avuto complicazioni in sala operatoria, quindi il recupero non sarà veloce come i suoi fan e la produzione di Ballando sperava. Anche Milly Carlucci, in un video del 23 settembre su Twitter, aveva confermato la grande incertezza sul futuro della coppia Todaro-Isoardi, spiegando che i medici non si erano ancora espressi in nessun modo sulla possibilità che Raimondo potesse essere anche solo presente in studio il 26 settembre.

Sul destino di Elisa Isoardi, che continua ad allenarsi per essere in pista sabato, nessuna certezza: “Vi prego non chiedetemi che succederà, chi ballerà con Elisa perché non lo so – ha chiesto Milly Carlucci – Stiamo cercando di vivere step by step, giorno per giorno le nostre vicissitudini. Non è più una telenovela, è proprio un romanzone in più puntate. Per il momento siamo a questo punto, io, Raimondo ed Elisa vi terremo aggiornati. Buona guarigione a Raimondo”