Il talent di Rai1 continua ad essere afflitto da una serie di sfortune: dopo l'appendicite di Todaro, ora Alessandra Mussolini si è fatta male al viso e Rosalinda Celentano al ginocchio. Balleranno sabato sera?

Ballando con le stelle colpito da una maledizione? L’ipotesi fa sorridere, ma nemmeno tanto: fin dall’inizio del talent incidenti e contrattempi si sono susseguiti, portando la produzione a dover prima slittare la data d’inizio e poi a doversi adattare di volta in volta a quanto accadeva.

Ballando con le stelle maledizione in corso: ecco chi rischia di non ballare sabato

Ricordiamo velocemente che Ballando con le stelle è slittato ben due volte a causa del Covid, la seconda per la positività di un concorrente (Daniele Scardina) e di un ballerino professionista (Samuel Peron): Scardina è tornato subito negativo ed ha potuto iniziare l’avventura, mentre Peron è risultato positivo per molto tempo ed è stato costretto a cedere il posto a Tinna Hoffman, che balla con quella che sarebbe dovuta essere la sua partner, Rosalinda Celentano.

Poi c’è stata l’appendicite d’urgenza di Raimondo Todaro, che ha portato Elisa Isoardi a dover ballare da sola per una puntata: non è però certo finita qui.

Per un Todaro che sembra aver recuperato, c’è una Alessandra Mussolini che si è fatta male durante le prove con Maykel Fonts e non sa ancora se riuscirà a ballare sabato sera. A quanto pare la Mussolini ha preso una forte botta sul viso che le ha portato una emorragia nasale che fatica ad arrestarsi del tutto.

Poi c’è Rosalinda Celentano, che durante l’allenamento con Tinna Hoffman ha riscontrato problemi al ginocchio e si è dovuta sottoporre ad una risonanza magnetica: dalle sue storie di IG sembra essere tornata ad allenarsi, ma non c’è ancora certezza sulle sue condizioni.

A Ballando con le stelle, quest’anno, non ci si annoia mai: non solo per le evoluzioni del cast e per i giudizi dell’inflessibile giuria, ma anche perchè la disgrazia sembra sempre dietro l’angolo!