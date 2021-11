Ballando con le stelle, critiche a Milly Carlucci su Rossano Rubicondi: il gesto che non è piaciuto ai fan

La scomparsa improvvisa di Rossano Rubicondi ha lasciato tutti sorpresi

La scomparsa improvvisa di Rossano Rubicondi ha lasciato tutti sorpresi. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno: in pochi sapevano dei suoi problemi di salute. Rubicondi sarebbe morto a soli 49 anni a causa di una malattia risultata fatale.

Rossano aveva preso a parte diversi programmi televisivi italiani, tra questi c’era anche Ballando con le stelle, dove aveva partecipato come ballerino per una notte insieme a Ivana Trump, sua compagna per tanti anni.

Danzatori da divano, il vostro momento è arrivato! Sta per iniziare #BallandoConLeStelle 💫 ospiti speciali Ivana Trump e Rossano Rubicondi 🕺🏼💃🏼 Anche in live streaming su #RaiPlay 🔜 https://t.co/Gbgegfe7ys pic.twitter.com/htTD5l84Ke — RaiPlay (@RaiPlay) May 5, 2018

Durante l’ultima puntata dello show però Milly Carlucci non ha fatto nessun accenno alla morte di Rubicondi,

e alcuni utenti sui social non hanno potuto fare a meno di notarlo.

Le domande sorgono spontanee quando comunque nel programma sono tanti i momenti che esulano dalla gara di ballo, tra polemiche, intermezzi musicali e altro: come mai a nessuno è venuto in mente di ricordare Rossano Rubicondi e la sua partecipazione al programma?

La prima a dare la notizia della sua scomparsa è stata Simona Ventura, attraverso un tweet dove salutava pubblicamente l’amico, la conduttrice ha espresso un saluto al suo amico anche durante il programma che attualmente conduce insieme a Paola Perego, Citofonare Rai 2.

“Rossano lassù sicuramente continuerai a ballare, perché quella era la tua passione, con quel sorriso che entrava come un coltello nel cuore di chiunque. Ti voglio ben Ros, fai buon viaggio” ha concluso Simona.

Foto: Kikapress