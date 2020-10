Ballando con le stelle, la sfortuna si abbatte sul programma: un altro caso COVID e due intossicati

Ballando con le stelle falcidiato dalla sfortuna: tra casi Covid 19 e due intossicati ecco cosa succederà al programma di Rai Uno.

Quest’ultima edizione di Ballando con le Stelle sta vivendo un momento particolarmente sfortunato a causa dei contagiati dal Covid 19: ma come se non bastasse ora spuntano anche due intossicati. Il programma di Milly Carlucci riuscirà a proseguire? Cosa succederà sabato prossimo?

LEGGI ANCHE: — ‘Cavaliere’, piovono critiche sul titolo ricevuto da Guillermo Mariotto dopo quanto successo a Ballando con le stelle

Ballando con le stelle: un nuovo caso di Covid 19 tra lo staff

Partiamo dai contagi Covid. All’interno dello show del sabato sera di Rai Uno è difatti prepotentemente tornato a farsi vedere il coronavirus, che avrebbe contagiato uno dei tecnici che lavorano al programma. La persona in questione è stata immediatamente isolata, applicando tutti i protocolli del caso.

Nessun contagio Covid 19 tra gli altri membri dello staff né del cast di Ballando con le stelle. Sottoposti ai tamponi in seguito a questo nuovo caso, infatti, sono tutti risultati negativi.

Intossicazione alimentare per Lucrezia Lando e Marco De Angelis

E fin qui già siamo nel tragico, ma al Covid-19 si è inoltre aggiunta un’intossicazione alimentare per Lucrezia Lando e Marco De Angelis.

Ad annunciarlo è stata Milly Carlucci su Twitter che con una certa autoironia, ha così commentato quest’ennesima tegola caduta su Ballando con le stelle: “Buongiorno. Faccio capolino dalla mia maschera nascondendo un sorriso per dirvi che è stata una settimana ancora una volta difficile per il nostro medical drama. Lucrezia Lando e Marco de Angelis sono stati tutti e due colpiti da un’intossicazione alimentare, nel caso di Marco particolarmente grave”.

Cosa succederà sabato prossimo a Ballando?

Vittoria Schisano, partner di Marco de Angelis, sabato ha lo spareggio con Rosalinda Celentano e, da regolamento, non può ballare da sola. Pertanto, ha annunciato la Carlucci, per lei ci sarà Samuel Peron, che tornerà nel programma per affiancare la Schisano come maestro.

Per quanto riguarda invece Gilles Rocca, qualora Lucrezia Lando non riuscisse a recuperare, ballerà invece da solo come ha già fatto Elisa Isoardi dopo l’operazione di Raimondo Todaro.

Photo Credits: Kikapress