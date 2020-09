C'è del tenero tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, protagonisti di Ballando con le Stelle? Quel bacio rubato in pista pare suggerire di sì

Avevano fatto parlare di loro per una presunta relazione ben prima dell’esordio in pista e ieri sera Elisa Isaordi e Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle hanno conquistato tutti. La coppia si è esibita in un sensualissimo tango ed è apparsa piuttosto affiatata: un feeling che li lega anche al di fuori delle telecamere? A giudicare da quell’incontro ravvicinato di labbra in diretta, qualcuno potrebbe maliziosamente pensare di sì. Ma loro, per ora, non commentano.

LEGGI ANCHE: — Matteo Salvini commenta così Elisa Isoardi: ‘Non mi vergogno di…’ Cosa dichiara su quel momento piccante della concorrente di Ballando con le stelle

Ballando con le Stelle, quel bacio finale tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

Lei era emozionatissima, sebbene in passato avesse partecipato allo show come ballerina per una notte. Questa volta, però, è diverso: Elisa Isaordi è una concorrente di Ballando con le Stelle e grazie a Raimondo Todaro può mostrare le sue qualità artistiche.

Come inizio, nella prima puntata, la coppia ha scelto un sensuale tango, che non ha fatto che alimentare le voci su un presunto legame sentimentale tra i due. A domanda diretta di Paolo Belli, che ha chiesto loro se stessero insieme, la conduttrice e il maestro di ballo hanno risposto con un elegante ‘No comment’.

La loro performance, intanto, ha conquistato tutti, pubblico e giuria e con una valutazione di ben 38 punti sono finiti alla spareggio contro Paolo Conticini e Veera Kinnunen. A fine esibizione però, è successo qualcosa che ha scaldato gli animi dei fan: Elisa e Raimondo si sono baciati?

I fan in visibilio sui social

Conclusa la prova di esordio nella prima puntata di Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si sono sottoposti al giudizio della giuria. Quando è stata mostrata la somma dei voti espressi dai singoli giudici, i due si sono abbracciati. Nello stringersi, le labbra si sono sfiorate regalando ‘quasi’ un bacio in diretta. Lo stesso che qualcuno ha intravisto in quell’incontro ravvicinato a fine esibizione: peccato che proprio in quel momento la regia abbia cambiato inquadratura, ma pochi secondi sono bastati per far esultare i fan.

È da giorni, infatti, che si vocifera di una relazione nata proprio dietro le quinte dello show di Milly Carlucci: quel feeling in scena ha riacceso la curiosità del pubblico.