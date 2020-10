Il modello e pittore non starebbe prendendo bene l'evoluzione del suo percorso a Ballando con le stelle e per questo, dicono, non si è presentato da Mara Venier. Nel frattempo sono state registrate anomalie nel televoto per il suo spareggio con Costantino. Ecco cosa sta succedendo

Va in onda sabato 17 ottobre un’altra puntata di Ballando con le stelle, condita stavolta dal mistero: per fortuna questa settimana non ci sono infortuni nel cast e probabilmente, a giudicare dai promo mandati in onda, tornerà sul palco anche Samuel Peron, il ballerino professionista finalmente negativo al Covid che ha dovuto rinunciare alla gara a inizio stagione.

LEGGI ANCHE: — Sapete chi è la fidanzata di Antonio Catalani? E’ una contessa che gestisce un castello: guarda le foto del bellissimo castello

Ballando con le stelle Antonio Catalani: televoto annullato, lui “furente”

Come dicevamo, questo sabato a tenere banco è un mistero che riguarda Antonio Catalani: durante la settimana è stato annullato il televoto social per lo spareggio, che riguardava la coppia composta da Antonio Catalani e Tove Villfor contro Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira.

La produzione di Ballando si è resa conto di alcune anomalie al televoto e ha preferito annullarlo: a quanto pare l’80% dei voti destinato a Catalani e Villfor proveniva da Turchia, Arabia Saudita e Bangladesh.

Sicuramente sabato sera se ne parlerà in studio, con un Antonio Catalani che sembra già piuttosto nervoso: secondo TPI, il portale diretto per la sezione spettacoli da Selvaggia Lucarelli, il modello-artista avrebbe rifiutato l’intervista con Mara Venier a Domenica In perchè “furente” per essere stato mandato per la terza volta al televoto.

Già durante le puntate era abbastanza chiaro che Antonio Catalani sopportasse male le critiche della giuria, che ha dimostrato di non aver capito ed apprezzato il lavoro che sta portando avanti con la sua Tove: ora ci si era rimessi al giudizio del televoto, che però ha mostrato questa vistosa anomalia.

Come andrà a finire?