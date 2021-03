Il popolo social pazzo per le misure anti Covid adottate da Paolo Bonolis e dagli autori di Avanti un altro

Paolo Bonolis torna dall’8 marzo con una nuova edizione di Avanti un altro, che quest’anno spegne 10 candeline. Un’edizione particolare non solo per il compleanno, ma perché avviene in questo periodo di pandemia da Covid.

LEGGI ANCHE: — Paolo Bonolis, ‘Dove sarei senza di lui’, la rivelazione della showgirl del programma

È proprio la misura anti Covid adottata dal programma ad aver conquistato il web. La fila di concorrenti che cercherà di giocarsi il tutto per tutto per portare a casa il montepremi finale infatti continuerà ad esserci, così come la valletta.

A far sorridere il pubblico a casa e gridare al genio, il casco da astronauta scelto per la signora valletta, e le particolari mascherine che indossa il pubblico.

Piangendo ogni volta che inquadrano la valletta per la protezione contro il covid grazie Paolo Bonolis grazie Marco Salvati siete geniali vi venero 😭 #avantiunaltro pic.twitter.com/NSnVJZhF5o — BagnoTrash (@TrashAmmme) March 8, 2021

Il pubblico, distanziato a dovere, indossa delle mascherine trasparenti solo sulla bocca così da poter far vedere il sorriso.

No vabbè già collasso x quelle mascherine che scoprono la bocca e la signora valletta che pare n'astronauta ✈✈✈✈ 😂😂😂😂#avantiunaltro — *Marisa* (@Maryss84) March 8, 2021

Pubblico ingabbiato e con le mascherine trasparenti per far vedere il sorriso. Geni 🚀😂 #AvantiUnAltro — Elide 🎧👩🏻‍💻🍹 (@elihooli) March 8, 2021

Crediti foto@Kikapress