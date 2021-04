A prendere parte alla fase finale di Avanti un altro pure di sera sono stati, dopo una gara entusiasmante con Antonella Elia e Cecchi Paone, Cristiano Malgioglio e Patrizia De Blanck: in palio 70mila euro da donare in beneficienza al Ce.R.S. che, all’interno del progetto Adotta un Angelo, supporta i bambini con gravi disabilità e le loro famiglie.

vi prego ma lasciamo la contessa e malgioglio per la finalissima tutte le sere #avantiunaltropuredisera pic.twitter.com/lZlzolCvW1

Il gioco finale è stato intervallato da diverse gaffe, commenti ironici e atteggiamenti scanzonati da parte dei due campioni che hanno così sollevato polemiche in rete per la poca serietà con cui hanno affrontato la sfida al fine di regalare un bel montepremi alla onlus.

COME CI SI RIPRENDE DA TUTTO QUESTO VI PREGOOOOO #avantiunaltro pic.twitter.com/6Kttz8xnve

Pungenti i commenti piovuti in rete:

“Malgioglio pessimo. I soldi per la beneficenza scivolano via e lui ride #avantiunaltro #avantiunaltropuredisera ”

“Comunque i 70.000 li farei tirare fuori a Malgioglio e alla Contessa tanto per loro sò spicci.. vergognosi neanche si sono sforzati di arrivare a metà domande..”

Qualcuno ha sottolineato la reazione di Bonolis mentre leggeva le domande finali ad Avanti un altro pure di sera e Malgioglio de De Blanck non si sforzavano a sufficienza per rispondere:

“Ma veramente nessuno di voi capisce che Bonolis è veramente innervosito perché Malgioglio e la Contessa se la ridono e pensano che sia un gioco mentre in ballo ci sono dei soldi da dare in beneficenza per aiutare chi ne ha bisogno?”