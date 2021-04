Debutta l'11 Aprile 'Avanti un altro!Pure di sera' e tra gli ospiti della prima punata c'è Patrizia De Blank. Ecco cosa le è successo

Per festeggiare i suoi 10 anni, il game show di Canale 5 debutta Domenica 11 Aprile con una serie di appuntamenti speciali: “Avanti un altro! Pure di sera”.

Leggi anche:– Stasera in tv, Avanti un altro pure di sera: ecco gli ospiti del GF Vip che saranno in puntata

Alla conduzione troveremo sempre Paolo Bonolis affiancato dall’insostituibile Luca Laurenti; una versione estesa del game show che appassiona milioni di italiani e che vedrà contrapposti in questa prima puntata personaggi del GFVip Vs Opinionisti. E proprio uno dei membri della squadra del GfVip si è reso suo malgrado protagonista di un siparietto che terrà banco per tutta la puntata.

Stando a quanto riportato da Giornalettismo, Patrizia De Blank al suo ingresso in studio avrebbe perso un dente. Un dente vero, come avrebbe specificato la stessa contessa mentre si chinava per raccoglierlo da terra. Bonolis da mattatore esperto quale è, avrebbe risolto questo ‘impasse’ trasformando la scena in una gag tutta da ridere che ha portato avanti per tutta la puntata.

Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 in prima serata per vedere Avanti un altro! Pure di sera, prodotto da Endemol Shine Italy, e scoprire come siano andate veramente le cose. Il montepremi in palio verrà devoluto al CE.R.S, Onlus che si occupa di assistenza specialistica domiciliare gratuita a bambini con gravi disabilità.

Crediti foto@Kikapress