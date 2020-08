Sonia Bruganelli conferma che Avanti un Altro quest'anno non ci sarà ma annuncia i casting: i fan delusi dopo la comunicazione su Instagram

Bisognerà aspettare l’anno prossimo per vedere in onda le nuove puntate di Avanti un Altro. L’esilarante show condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti tornerà nel 2021. Al suo posto, fino ad allora, dovrebbe esserci Caduta Libera di Gerry Scotti, che al momento è in onda con le repliche di The Wall. I provini però sono già stati avviati, anche se i fan del conduttore romano sono delusi per questa lunga attesa.

Avanti un altro torna nel 2021, fan delusi

La conferma è arrivata via social da Sonia Bruganelli che su Instagram ha condiviso un trafiletto di Tv Sorrisi e Canzoni su Avanti un Altro. Il noto settimanale, che si occupa di programmazione televisiva, annuncia che il programma di Canale 5 tornerà nel 2021. Inoltre comunica che la SDL, società della moglie di Bonolis, ha dato il via ai casting.

I fan però non hanno preso molto bene la notizia e fino all’ultimo avevano sperato in un ripensamento da parte di Mediaset. Così non è stato, nonostante esistano già numerose puntate già registrate e mai trasmesse a causa della pandemia che a marzo ha stravolto anche i palinsesti televisivi.

I commenti dei fan

Insomma, il pubblico di Canale 5, che ha sempre premiato Bonolis con ottimi ascolti, dovrà aspettare il 2021 per rivedere lo show. E comprensibilmente, i fan più affezionati sono rimasti piuttosto delusi.

“No, fino al 2021 senza Avanti un Altro, che depressione” scrive ad esempio qualcuno tra i commenti al post di Sonia. “Peccato, mi sarebbe piaciuto se fosse tornato in autunno. Divertimento e spensieratezza” si rammarica un altro utente.

Oltre ai casting per i concorrenti, la SDL ha avviato anche la selezione per scegliere la nuova Bona Sorte, dopo l’addio di Francesca Brambilla.