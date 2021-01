Avanti un altro, a breve le nuove puntate Avanti un altro avrebbe dovuto tornare con una nuova edizione l’11 gennaio, tuttavia è stato ufficializzato un […]

Avanti un altro, a breve le nuove puntate

Avanti un altro avrebbe dovuto tornare con una nuova edizione l’11 gennaio, tuttavia è stato ufficializzato un nuovo inizio: torneranno le nuove puntate dello show condotto da Paolo Bonolis il prossimo 8 marzo, ma intanto i preparativi vanno avanti. Luca Laurenti ci sarà?

La domanda è più che legittima e il dubbio si insinua tra i fan del programma dopo che su Instagram è apparso, sul profilo di Sonia Bruganelli, uno scatto relativo al nuovo spot che andrà in onda per promuovere la trasmissione di Canale 5.

Luca Laurenti insieme a Bonolis nello show di Canale 5? Il dubbio

In effetti nella foto spiccano il padrone di casa Bonolis e le donne del minimondo, ovvero Claudia Ruggeri, Laura Cremaschi, Francesca Brambilla e Sara Croce. Inoltre la moglie di Paolo, sempre sul suo account Instagram, mostra uno scatto del dietro le quinte dello spot taggando i protagonisti del programma senza però citare Luca Laurenti. Dunque, cosa dobbiamo aspettarci da queste anticipazioni?

Il comico è legato a doppio filo a Paolo Bonolis, tuttavia in passato i rumor di una loro presunta e irreparabile lite hanno messo in agitazione i fan dei due personaggi tv…

Staremo a vedere se i diretti interessati chiariranno la situazione, se l’assenza di Laurenti è soltanto un modo per far crescere il fermento intorno al ritorno di Avanti un altro o se le cose tra di loro sono davvero cambiate e le loro strade si sono una volta per tutte separate.