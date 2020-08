Avanti un altro, Francesca Brambilla non sarà più la Bona Sorte

Cambio ad Avanti un Altro: Francesca Brambilla lascia lo show e ora si cerca la nuova Bona Sorte. Ecco perché ha detto addio a Bonolis

C’è chi dice addio al ‘minimondo’ di Avanti un Altro per tentare nuove esperienze televisive. Francesca Brambilla non vestirà più i panni della Bona Sorte, ruolo che sarà ha affidato a un’altra giovane ragazza. Le selezioni sono già iniziate e sarà lo stesso pubblico a contribuire alla designazione della fortunata. Ma perché Francesca abbandona il programma di Paolo Bonolis? A spiegarlo su Instagram è Sonia Bruganelli, moglie del conduttore e boss di SDL, la società che produce lo show in onda su Canale5.

Francesca Brambilla non sarà più la Bona Sorte di Avanti un Altro

Molti telespettatori hanno scoperto della sostituzione sui social. La pagina Instagram di SDL, infatti, è giunta alla fase finale della selezione per la nuova Buona Sorte, ruolo interpretato per tanto tempo e con successo dalla bella Francesca Brambilla.

Qualcuno ha dunque chiesto come mai ci fosse bisogno di sostituirla e i motivi dell’abbandono. A rispondere ai fan curiosi, ci ha pensato Sonia Bruganelli, spiegando che Francesca ha accettato un nuovo ruolo in un altro programma. “Ovviamente non è stata mandata via ma è giusto che le nostre ragazze crescano professionalmente” ha sottolineato la moglie di Bonolis.

La nuova edizione di Avanti un Altro

Nella nuova stagione di Avanti un Altro, dunque, la Bona Sorte non avrà più il volto e il corpo di Francesca Brambilla. Il celebre personaggio del ‘minimondo’ dello show di Bonolis avrà nuove sembianze e nel pubblico c’è curiosità per sapere chi sarà la prescelta. La società che si occupa dei casting, guidata dalla Bruganelli, è già al lavoro con le selezioni ma l’ultima parola spetterà proprio ai telespettatori che potranno esprimere la loro preferenza attraverso Instagram.

Avanti un Altro è uno dei programmi più seguiti di Canale 5: regala spensieratezza e risate ogni sera, prima di cena, e accompagna verso il TG5. Al timone resta sempre Bonolis con al fianco l’inseparabile Luca Laurenti, che si confermano una coppia vincente nella vita e sul piccolo schermo. E poi ci sono i concorrenti, spesso fonte di inconsapevole umorismo.