Un concorrente di Avanti un altro si emozione perché incontra Bonolis e Laurenti e scoppia a piangere: Paolo non fa mancare l'ironia

Non solo risate ma anche emozioni: ad Avanti un altro un concorrente è stato talmente felice di ritrovarsi davanti a Paolo Bonolis e Luca Laurenti da scoppiare in lacrime. Un pianto di felicità ovviamente che gli è valso il doppio abbraccio del conduttore e della sua storica spalla comica.

Concorrente piange ad Avanti un altro

Non gli è parso vero a Gabriele di essere finalmente arrivato ad Avanti un altro come concorrente. Una volta sedutosi in postazione, si è presentato come da prassi. Il 25enne di Orvieto, grande fan di Bonolis e Laurenti, ha manifestato tutto il suo entusiasmo per aver potuto incontrare ai suoi idoli.

“Sono felicissimo di stare qui davanti a voi” ha detto lo studente universitario con la voce tremante e rotta dall’emozione. Il pubblico ha sottolineato il momento di commozione con un caloroso applauso, mentre Paolo e Luca si sono fiondati ad abbracciarlo.

L’ironia di Bonolis

“Ma che è successo?” ha chiesto incredulo il conduttore, mentre lui rispondeva tra le lacrime: “E’ un onore, ragazzi, davvero”.

Bonolis ha provato a sdrammatizzare, riportando Avanti un altro nel solco dell’ironia e rivolgendosi al concorrente gli ha detto: “Non è che sa che dobbiamo morire? No! Stia sereno!”. E ancora: “Ma sono lacrime di gioia? Non è che voleva andare in un’altra trasmissione e si è ritrovato qui?!”

Insomma, un evento inaspettato che è riuscito a toccare i cuori di tutti, anche della cinica e inossidabile coppia Bonolis-Laurenti. Altro che maledizioni in sardo o preghiere per Barbara D’Urso!