‘Cosa ha Arisa?’ cantante in collegamento a Domenica In fa preoccupare i fan

Arisa è comparsa in video collegamento a Domenica In, facendo però preoccupare molti fan e la stessa Mara Venier. Ecco cos’è successo.

In una puntata di Domenica In un po’ diversa dal solito abbiamo assistito ad un collegamento di Mara Venier con Arisa che ha subito scatenato una serie di reazioni nel pubblico a casa. Ma che cos’ha la cantante di Sincerità e Controvento? Cosa avrà detto in diretta video alla trasmissione pomeridiana della domenica di Rai Uno?

LEGGI ANCHE: — Vladimir Luxuria e la battuta ‘irriverente’ su Arisa: ‘E’ molto brava a fare la ceretta’

Arisa triste a Domenica In: cos’ha la cantante?

Andiamo con ordine. Nell’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha ospitato in collegamento video una serie di vip, tra i quali anche Arisa. Ebbene, la cantante è parsa molto triste, tanto che davanti alle telecamere si è mostrata molto fragile.

Innanzitutto, ha raccontato la sua routine quotidiana in questo periodo di quarantena, dando vita ad un involontario siparietto con zia Mara.

“La mattina mi sveglio, metto una maschera e comincio a fare le pulizie…”, ha rivelato Arisa. “Metti la mascherina?”, ha quindi chiesto la Venier.

“No – ha precisato la cantante – quella la metto quando vado a fare la spesa! Metto le maschere di bellezza! Perché sai che adesso con tutti i centri estetici e i parrucchieri chiusi…”

Notoriamente, infatti, Arisa ama prendersi cura di sé (vi ricordate quando fece palestra con Belen?) ma, in ogni caso stavolta è parsa decisamente sottotono, tanto che la stessa Mara ha detto: “è triste, la conosco bene”.

Twitter esplode su Arisa tra solidarietà e ironia

Nel frattempo, però, su Twitter in tanti hanno notato il momento, scrivendone praticamente di tutti i colori.

“Arisa una di noi che mostra a Domenica In la vera quarantena di una very normal people”, ha scritto per esempio una fan. E ancora: “Pensavo che la mia vita in quarantena fosse triste, poi ho sentito Arisa e mi sò depressa di più”.

C’è però anche chi si mostra sinceramente preoccupato per la cantante, chiedendosi semplicemente: “Ma Arisa sta bene?”

E c’è anche chi prova a confortarla a distanza con un “non essere triste, noi ci siamo”.

Insomma, da Mara Venier Arisa ci ha mostrato che la quarantena è dura anche per i VIP. Ma non disperate. Restate a casa e #andràtuttobene!

foto: Kikapress