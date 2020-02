Antonella Mosetti contro Antonella Elia: ‘Va curata al centro igiene mentale’

Anche Antonella Mosetti ha commentato sui scoial lo sfogo di Antonella Elia al GF Vip: "Va curata in un centro di igiene mentale" ha detto la showgirl

Molti personaggi noti hanno commentato ieri sui social la puntata del Grande Fratello Vip. Particolarmente attenzionata è stata la lite tra Patrick e Antonella Elia, sulla quale si è espressa anche Antonella Mosetti. La showgirl non ha usato parole tenere nei confronti della sua ex collega di Non è la Rai, dandole della pazza.

Antonella Mosetti vs Antonella Elia: “Va curata”

Mentre su Canale 5 andava in onda lo scontro tra Patrick e Antonella Elia sulla famosa spinta (inesistente), Antonella Mosetti deliziava i suoi fan con un video in cui commentava la scena.

Riprendendo con lo smartphone lo sfogo della concorrente del GF Vip, la showgirl esclamava: “Però l’Elia, ragazzi, va curata proprio pesantemente in un centro di igiene mentale”.

Non solo, la Mosetti ha aggiunto: “Non si può permettere a certa gente di entrare in televisione così”.

#GFvip Antonella Mosetti asfalta Antonella Elia: 'E' una pazza… va curata' pic.twitter.com/zanH0WF6CV — Funweek Mag (@FunweekMag) February 18, 2020

Lo sfogo di Antonella Elia

Antonella Elia si è in effetti mostrata piuttosto instabile nei rapporti nella casa. Ha litigato con molti dei concorrenti del reality, ci ha fatto pace e poi ci ha discusso nuovamente. Persino con Licia Nunez, con la quale sembrava essere nata una bella amicizia, è riuscita a rompere.

Con lo stesso Patrick si stava creando grande complicità e i due si facevano spesso scherzi reciproci, anche se il taglio del ciuffo all’ex gieffino è stato visto più come una provocazione che come un gesto goliardico.

Ieri sera, la reazione scomposta della Elia ha lasciato tutti sbigottiti anche perché continuava a ribadire di essere stata spintonata da Patrick quando invece le immagini mostravano che non fosse vero. “Siete tutti pazzi” ha urlato contro i suoi coinquilini, accusando persino il Grande Fratello di sfruttarla per gli ascolti.

Antonella Mosetti avrà esagerato nell’esprimere quel duro commento contro Antonella Elia?