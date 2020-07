Alla vigilia di una nuova puntata di Temptation Island, sulla pagina Instagram di Antonella Elia spunta una foto compromettente. O forse no?

Come finirà il viaggio nei sentimenti di Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island? In attesa di conoscere gli ultimi sviluppi della tormentata storia d’amore tra la showgirl e l’attore, sulla pagina Instagram di lei spuntano scatti sospetti, che allarmano alcuni fan. L’ex gieffina appare sorridente insieme a un bel modello ma si tratta di Andrea Denver, suo coinquilino al GF Vip4…

Antonella Elia e Pietro si sono lasciati?

A pubblicare la foto di un aperitivo tra Antonella Elia e Andrea Denver è stato lo staff dell’ex ragazza di Non è la Rai. Per contratto, infatti, i protagonisti di Temptation Island non possono comunicare sui social in prima persona fino alla fine del programma.

Lo scatto, come intuiscono molto utenti dall’hashtag utilizzato, risale a prima della partenza di Antonella per la Sardegna. Eppure, i follower meno informati, credono si tratti di una nuova fiamma o addirittura di Fabiano, il famoso ex, che tanto fa ingelosire Pietro.

“‘A volte le cose più semplici possono diventare straordinarie se sono fatte assieme alle persone giuste’. Come per esempio un aperitivo in compagnia di Andrea Denver” si legge nella caption, in cui viene citato Nicholas Sparks.

Cosa succederà dopo Temptation Island

Un’esperienza quella vissuta da Antonella Elia nel reality estivo di Canale 5 che si sta dimostrando più pesante del previsto. Nella puntata di giovedì scorso, la showgirl ha assistito alla spiazzante confessione del fidanzato che ha confidato a Lorenzo Amoruso di aver baciato la single Beatrice.

Anche nella prossima puntata, in onda martedì 28 luglio, Antonella potrebbe vedere qualcosa di spiacevole, come suggeriscono le anticipazioni diffuse dalla produzione. Un rapporto pericolosamente in bilico, dunque, che rischia di naufragare sulle spiagge della Sardegna anche a causa di problemi mai chiariti.

C’è l’ingombrante presenza dell’ex fidanzato di Antonella nella vita di coppia, ad esempio, che non va giù a Pietro. Ma ci sono anche le dichiarazioni di Delle Piane sulla mancata maternità della Elia, che tanta indignazione hanno suscitato nel pubblico. Insomma, i due usciranno insieme o separati da Temptation Island?