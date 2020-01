Antonella Elia saluta i fan sui social prima di entrare, questa sera, nella casa del Grande Fratello Vip. La showgirl è infatti tra i concorrenti che partecipano alla nuova edizione del reality di Canale 5, che vedrà alla conduzione Alfonso Signorini. Ecco i suoi buoni propositi per una convivenza serena. E qualche trucco per nascondersi, all’occorrenza, dalle telecamere.

Antonella Elia pronta per il Grande Fratello Vip

È con un breve video dedicato ai suoi fan che Antonella Elia si congeda dal mondo dei social prima di varcare la famosa porta rossa del Grande Fratello Vip. Tra poche ore anche lei sarà ufficialmente tra i reclusi nella casa di Cinecittà, con altri personaggi famosi con i quali condividerà questa esperienza.

“Il mio oggetto cult sarà questo cappello, che userò nei momenti di privacy per non farmi inquadrare dalle telecamere. Ma credo me lo vieteranno” esordisce nel filmato pubblicato su Twitter, in cui si mostra con indosso un grande cappello a falda larga.

Poi, come da regolamento, si separa dallo smartphone, consegnandolo al collaboratore che la sta riprendendo e annuncia i suoi buoni propositi, facendo appello al pubblico.

Sarò buona con tutti

“Io spero che non vi diventerò antipatica immediatamente, appena entro nella casa. Spero di essere buona, dolce, amorevole con tutti, simpatici e antipatici. Spero di essere cresciuta in questi anni, di saper affrontare la vita in modo migliore” ha aggiunto Antonella Elia in vista del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip.

Gli utenti, però, non apprezzano lo spirito pacifista della showgirl, nota per le sue litigate televisive. Dopo essere venuta alle mani con Aida Yespica all’Isola dei Famosi qualche anno fa, di recente è stata protagonista di un altro memorabile scontro con Taylor Mega.

“No, Antonella, la pace interiore quando non sei in televisione, al GF vogliamo la ca**imma” osserva qualcuno. “Ci regalerai un trash pazzesco nonostante non mi piaci” è sicuro un altro utente.

Infine, c’è chi la incita a dare il meglio (o peggio…) di sé: “No, amore, vai serena e affila le unghie. Vogliamo ancora vedere extension volare”.