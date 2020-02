Antonella Elia contro il GF Vip: ‘Se resto è solo per i soldi’

Tensione e lacrime per Antonella Elia durante la puntata di ieri del GF Vip: prima l'acceso scontro con Patrick, poi lo sfogo in diretta contro la produzione del reality

In apertura di puntata, ieri sera, al GF Vip, Alfonso Signorini ha voluto parlare con Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia. I due sono stati protagonisti di un acceso diverbio nei giorni scorsi e la showgirl ha accusato ingiustamente l’ex gieffino di averla spintonata. Le immagini hanno mostrato che non c’è stata alcuna spinta e che Antonella, incredibilmente, ha raccontato una versione distorta di quanto accaduto realmente. La concorrente, lasciando tutti interdetti, ha continuato a ribadire le accuse a Patrick anche durante la diretta, nonostante le immagini la smentissero clamorosamente. Poi è crollata in un lungo pianto, prendendosela addirittura con la produzione del reality.

Antonella Elia al GF Vip per i soldi

Dopo il confronto con Patrick, durante la pubblicità, Antonella Elia si è sfogata con Serena Enardu e, tra le lacrime, ha confessato che lei non avrebbe voluto partecipare al GF Vip.

“Perché sono venuta la Grande Fratello? Io non ci volevo venire. Anche il mio amico mi aveva detto di non venire”. “Non lo so” le ha risposto Serena, che poco dopo è stata eliminata dal televoto.

“La verità è che sono qui per i soldi. Solo per questo non varco la porta rossa e me ne vado. Per quattro soldi del c**o. Partirò in vacanza con Pietro ai Caraibi con quei soldi” ha continuato la Elia mentre la sarda la metteva in guardia: “Stai dicendo troppo…”.

Antonella contro la produzione del reality

Dopo lo stacco pubblicitario, il confronto è continuato. Antonella Elia, messa alla strette davanti alla verità e sentendosi circondata da persone che non le credevano più, ha inveito contro lo stesso conduttore del GF Vip.

“Mi usate per fare ascolti. Permettete a queste persone di trattarmi così per gli ascolti” ha detto ad Alfonso Signorini.

Il direttore di Chi, sbigottito da tale reazione, ha replicato: “Non è colpa nostra se sei così, non ti diamo mica un copione da recitare…”.

Insomma, lo scontro è stato epico e Antonella, che ha dimostrato tutta la sua fragilità psicologica, non ha fatto una gran bella figura.