Antonella Clerici e il ventilatore gigante: è successo in diretta a È sempre mezzogiorno 

Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno ha trovato la soluzione definitiva per affrontare il grande caldo

L’estate è alle porte e la primavera si sta rilevando decisamente rovente: lo sa bene anche Antonella Clerici, che durante la sua trasmissione “È sempre mezzogiorno” ha fatto capire come anche in studio fosse arrivato il grande caldo, sventolando un ventaglio nel bel mezzo dei saluti.

Tutta colpa di Hannibal, una perturbazione che ha toccato l’Italia e naturalmente anche lo studio della trasmissione di Antonella.

Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno affronta il caldo con un rimedio “estremo”

Ora però la conduttrice ha deciso di farsi trovare pronta, così, come ha fatto notare un utente su Twitter, “A È sempre mezzogiorno si attrezzano col grande ventilatore per alleviare il caldo”.

Antonella è stata infatti vista alle prese con un ventilatore letteralmente gigante che ha soffiato un vento quasi di burrasca in trasmissione in diversi momenti, in cui la presentatrice tra le risate e il vento assordante è riuscita comunque a salutare e parlare con gli spettatori, divertiti dalla scena.

“Un ventilatore gigante: da avere in casa per affrontare l’estate” ha scherzato un utente su Twitter, alla vista del marchingegno.

Foto: Kikapress