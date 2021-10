È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici lancia frecciatina sul DDL Zan bloccato in Senato: cosa ha detto in diretta

Antonella Clerici ha detto la sua sull'affossamento del ddl Zan da parte del Senato in diretta ad È sempre mezzogiorno. Ecco le sue parole.

L’affossamento del Ddl Zan in Senato ha fatto insorgere tutti coloro che sono sensibili alle tematiche della lotta contro la discriminazione dei membri della comunità LGBTQ+, tra i quali si è mossa anche Antonella Clerici durante l’ultima puntata di È sempre mezzogiorno. La conduttrice ha detto la sua, facendo subito scatenare la ola del web

Durante l’ultima puntata di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici è intervenuta parlando del ddl Zan affossato in Senato, dedicando poche parole alla causa. Una dichiarazione molto semplice che ha subito fatto il giro del web. Photo Credits: Kikapress

Antonella Clerici parla del ddl Zan: “abbiamo perso un’occasione”

Andiamo con ordine. Nella puntata di È sempre mezzogiorno del 28 ottobre, Antonella Clerici ha citato i Maneskin e il grande traguardo da loro raggiunto, ora che andranno ad aprire un concerto dei Rolling Stones negli Stati Uniti.

Un momento davvero d’oro per l’Italia. Tranne appunto per l’affossamento del Ddl Zan, almeno stando alle parole di Antonella Clerici: “Quest’anno abbiamo davvero vinto tutto: sport, dolci, panettoni, Nobel per la fisica. Siamo al top. Peccato per i diritti civili, perché abbiamo perso un’occasione. Ma questa è un’altra storia”.

Il web dalla parte della Clerici: i social elogiano la conduttrice

Una dichiarazione fatta con stile e con garbo, senza alzare i toni, ma che rende perfettamente l’immagine della drammaticità della situazione. E non a caso, sui social, sono tantissimi quelli che hanno voluto rivolgere il proprio plauso alla conduttrice di È sempre mezzogiorno, elogiandone le parole.

L’opinione di Antonella Clerici sul ddl Zan sembra essere quella di milioni di italiani che speravano davvero che la legge potesse essere approvata.

Photo Credits: Kikapress