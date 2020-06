Tra gli ospiti dell'ultima puntata di stagione anche Asia Argento, che già la scorsa settimana aveva parlato dell'ex Morgan difendendosi da alcune accuse e sparando a sua volta a zero contro di lui

Barbara D’Urso torna con l’ultimo appuntamento di stagione con Live-Non è la D’Urso, lo show domenicale che non ha mai smesso di andare in onda, neanche durante il lockdown: anche in questa puntata, la conduttrice mescolerà temi seri a spettacolo e intrattenimento e non mancheranno come sempre grandi ospiti.

Barbara D’Urso anticipazioni Live – Non è la D’Urso

Durante l’ultima puntata di Live tornerà in studio Asia Argento, che era stata già invitata dalla padrona di casa durante la puntata precedente.

In queste settimane si è molto parlato di Asia Argento, non solo perchè sta girando un lungometraggio ma anche perchè il suo ex, Morgan, aveva rilasciato delle dichiarazioni molto pesanti sul suo conto. In una intervista infatti il cantante aveva sostenuto che Asia, ai tempi della loro relazione, lo picchiasse durante la notte, dandogli pugni in faccia mentre dormiva.

Asia Argento, proprio nel salotto della D’Urso, ha voluto smentire con decisione questi fatti ed ha affermato anche che il matrimonio con Morgan è finito a causa del suo abuso di sostanze stupefacenti.

Domenica 21 giugno Asia tornerà in studio e probabilmente si tornerà di nuovo a parlare di Morgan, che tra l’altro tempo fa aveva chiesto pubblicamente aiuto per smettere con la droga, proponendo anche di fare un percorso di riabilitazione davanti alle telecamere. La Argento non la pensa così: “(Morgan, n.dr.) Ha dei gravi problemi, deve disintossicarsi, e ha sempre una specie di delirio narcisistico. Dovrebbe farsi curare, ma lontano delle telecamere perché altrimenti alimentiamo la sua pazzia”, ha dichiarato sempre dalla D’Urso (fonte Fatto Quotidiano).

Intanto sappiamo per certo che Barbara D’Urso, domenica 21, sarà costretta ad andare in onda con una mano fasciata: come da lei stesso condiviso sui social, a causa di una ustione è sotto antidolorifici e non può fare a meno di indossare una fasciatura.