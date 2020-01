Anna Mazzamauro, Paolo Villaggio ‘cattivello con me’: la confessione dopo anni a Vieni da me

Intervistata da Caterina Balivo a Vieni da me, Anna Mazzamauro racconta un aneddoto su Paolo Villaggio e quelle frasi che la ferirono.

Esclusive rivelazioni nel salotto di Vieni da me, oggi, dove Caterina Balivo ha accolto Anna Mazzamauro. La simpatica attrice romana si è prestata a sottoporsi all’intervista con le emoticon e chiamata a dare un giudizio su Paolo Villaggio, col quale ha lavorato per anni, ha svelato retroscena insospettabili.

Anna Mazzamauro su Paolo Villaggio ‘cattivello’ a Vieni da Me

Non è la prima volta che l’indimenticabile interprete della signorina Silvani approda nella trasmissione pomeridiana di Rai 1. E anche questa volta, con la sua travolgente simpatia, Anna Mazzamauro a Vieni da Me non ha potuto esimersi dal ricordare Paolo Villaggio.

I due, come ciascuno di noi ben sa, hanno lavorato insieme nella fortunata serie di film dedicati a Fantozzi, facendo ancora oggi divertire il pubblico di ogni età. Ma nonostante la lunga collaborazione, tra Anna e Paolo non ci sarebbe mai stata una vera amicizia, come rivelato dalla stessa attrice.

“Lui è stato un po’ cattivello con me. Una volta gli chiesi come mai, dopo tanti anni di lavoro insieme, fossimo solo conoscenti e senza mai essere diventati amici?” ha raccontato davanti a Caterina Balivo.

Alla domanda della collega, Villaggio avrebbe risposto: “Perché io frequento solo gli attori di successo e ricchi”. Parole che l’hanno infastidita, ammette.

“Ma siete andati a mangiare insieme, alla fine?” chiede la conduttrice. “No, perché altrimenti doveva pagare lui” risponde lei con la sua immancabile ironia.

Non solo la signorina Silvani

Il ruolo della signorina Silvani, sogno erotico di Fantozzi, l’ha fatta conoscere al grande pubblico, ma è anche vero che oggi quella ‘maschera’ inizia a starle stretta.

Anna Mazzamauro, oltre ad aver lavorato al fianco di Paolo Villaggio, ha anche una grande esperienza di attrice non solo cinematografica e ma anche teatrale, ricorda la stessa conduttrice di Vieni da me.

“Tutti si aspettano sempre quel personaggio. Quando faccio uno spettacolo mi chiedono se si ride” rivela.

Sui social, l’entusiasmo dei fan non è mancato e tutti sembrano apprezzare il suo talento come attrice. Signorina Silvani a parte.