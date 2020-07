I social dovrebbero essere disattivati, ma c'è un like spuntato su Instagram che fa capire molte cose, in attesa della puntata finale di Temptation Island!

Anna e Andrea sono stata una delle coppie che più hanno fatto discutere durante il loro percorso a Temptation Island: dieci anni di differenza, la voglia di lei di avere un figlio da lui che invece nicchia e prende tempo, la decisione di Anna di utilizzare una strategia fingendosi interessata ad un single per scuotere il fidanzato, sono tutte cose che hanno reso la coppia molto contestata (più lei che lui, ad onor del vero).

Anna e Andrea insieme dopo Temptation Island? L’indizio

Sull’esito della loro relazione c’è grande incertezza: ad oggi impossibile sbilanciarsi e dire se Andrea accetterà di restare con Anna nonostante lei abbia cercato di manipolarlo ed abbia parlato anche male del padre, o se la stessa Anna si arrenderà all’idea che Andrea non ha ancora intenzione di mettere su famiglia con lei.

C’è però un indizio che fa ben sperare: nonostante in questo momento i social dei concorrenti di Temptation Island dovrebbero essere fermi, è spuntato un like di Anna ad una pagina fan di Andrea su Instagram.

Questo farebbe pensare quindi che i due siano quanto meno in buoni rapporti, se non addirittura ancora fidanzati.

Per saperne di più bisognerà aspettare non solo la puntata finale, ma anche quella successiva, girata dopo un mese, durante la quale Bisciglia va a trovare a casa le coppie e chiede loro come si è evoluta la situazione. E’ successo spesso, nelle varie edizioni di Temptation Island, che coppie scoppiate al falò si siano ritrovate (per poi scoppiare di nuovo) o che coppie uscite insieme dal reality si siano poi lasciate più in là.

Staremo a vedere come andrà a finire fra Anna ed Andrea!