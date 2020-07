Anna e Andrea sono usciti insieme da Temptation Island e stanno ancora insieme: lei aveva minacciato querele, ora si mostra così su Instagram

Si è concluso il viaggio nei sentimenti delle sei coppie protagoniste di Temptation Island. Giovedì 30 luglio, in prima serata su Canale 5, è andata in onda l’ultima puntata del reality più amato dell’estate che ha riservato qualche colpo di scena. Non tutte le storie d’amore hanno resistito alle tentazioni dell’Is Morus Relais e qualcuno è ritornato single. Non Anna e Andrea, per, che contro ogni aspettativa del pubblico, hanno lasciato la Sardegna mano nella mano.

Temptation Island, Anna e Andrea vanno via insieme

Antonella Elia non è riuscita a perdonare Pietro. Le frasi utilizzate dal fidanzato dalla showgirl e quel presento bacio scambiato con una tentatrice eludendo le telecamere hanno portato l’ex ragazza di Non è la Rai a prendersi un po’ di tempo per stare da sola. Lui continua a corteggiarla e spera che lei cambi idea e lo sposi. Hanno rafforzato il loro legame, invece, Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, innamorati più che mai, che non solo sono tornati a casa insieme ma stanno ora costruendo il loro futuro come famiglia.

Valeria e Ciavy, che hanno abbandonato il programma separati, continuano a sentirsi ma non stanno più insieme. Alessandro e Sofia si sono lasciati, nonostante al falò di confronto avessero confermato la volontà di proseguire la loro storia d’amore. Va avanti anche la relazione tra Annamaria e Antonio, nonostante il dolore che lui ha causato a lei durante il programma.

Hanno lasciato Temptation Island insieme anche Anna e Andrea, sebbene in tanti speravano che il giovane romano trovasse il coraggio di lasciarla. Lei al falò di confronto finale ha ribadito di essersi avvicinata al single Carlo per farlo ingelosire. Voleva che lui soffrisse per capire che senza di lei starebbe male e quando lui ha confessato di aver sofferto, lei ha sghignazzato soddisfatta. Persino Filippo Bisciglia le ha fatto notare che non era carino che lei esultasse per aver causato dolore alla persona che dice di amare. Per ora non ci sarà il matrimonio, come lei aveva chiesto, né allargheranno la famiglia, ma sono andati a vivere insieme.

Le stories su Instagram

Il pubblico di Temptation Island è compatto nel ritenere che Anna non sia la ragazza giusta per Andrea. Il comportamento della donna e alcune infelici espressioni utilizzate durante il programma, hanno portato a pensare che sia molto più attenta i beni materiali che ai sentimenti. La sua pagina Instagram è stata inondata di insulti e offese e lei, alla vigilia dell’ultima puntata, ha minacciato di querelare tutti. Inutile dire che le minacce di Anna non hanno fatto altro che aizzare ancora i telespettatori contro di lei, scatenando anche ironia sul web.

Intanto, la coppia resiste e dopo la fine del reality, la donna è tornata a pubblicare contenuti sul web. In particolare, ha condiviso una foto nelle IG Stories, che la ritrae insieme al compagno – più giovane di lei di 10 anni – mentre si danno un bacio. Come sottofondo musicale ha scelto una canzone di Vasco Rossi, Come nelle favole. La sua, evidentemente, è stata a lieto fine.