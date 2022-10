Angela Lansbury, una fine complicata per La Signora in giallo per colpa di Friends: cosa c’entra la serie tv con Jennifer Aniston

La morte di Angela Lansbury e la fine complicata de La Signora in Giallo: quello che in molti non sanno della 'rivalità' con Friends

L’11 ottobre 2022 ci ha lasciato Angela Lansbury, storica inteprete di Jessica Fletcher nella serie tv “La Signora in Giallo“. Aveva 96 anni ed è stata la protagonista assoluta della tv per buona parte degli anni ’80 e ’90… almeno fino a quando non è successo qualcosa di complicato…

Angela Lansbury ci ha lasciato: l’interprete di Jessica Fletcher aveva 96 anni

È entrata in tutte le nostre case per anni, Angela Lansbury, uno dei volti più noti e familiari al pubblico televisivo di tutto il mondo. La sua ultima apparizione è stata nel 2018 con Il Ritorno di Mary Poppins, ma il vero successo è stato quello regalatole da Murder, She Wrote, conosciuto in Italia come La Signora in Giallo.

In onda dal 1984 al 1996 per 263 episodi ai quali vanno aggiunti 4 film per la televisione andati in onda tra il 1997 e il 2003, La Signora in Giallo è stata indubbiamente una delle serie più di successo di sempre.

La Signora in Giallo fu costretta a chiudere a causa di Friends?

Tuttavia, in molti non sanno che è stata chiusa a causa di un’altra produzione televisiva, ovvero Friends… Praticamente, a partire dalla sua ultima stagione, la serie di Angela Lansbury fu spostata dalla domenica sera al giovedì dal canale televisivo CBS. Peccato che nella stessa sera, su NBC, andasse in onda Friends, probabilmente la sitcom più amata di tutti i tempi…

Ebbene, lo spostamento e la concorrenza con la serie di Jennifer Aniston hanno portato ad un crollo senza precedenti che ha portato alla chiusura de La Signora in Giallo e poi alla sua trasformazione da serie tv a film per il piccolo schermo…

Quello che in molti non sanno è che l’ultima stagione fa un riferimento un po’ velonoso proprio a Friends, parodizzandola con una serie fittizia intitolata ‘Bud‘ nell’episodio ‘L’ultima scena’…

