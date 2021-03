Amici 20, Tommaso Stanzani lancia frecciatine dalle sue stories su Rosa e su quanto accaduto in puntata

Terza puntata del serale di Amici tra polemiche e verdetti inaspettati

Atmosfera accesa nella serata del sabato di Amici. Diverse le esibizioni dei talenti in erba e fari puntati, in particolare, su quelle del ballerino Tommaso Stanzani e delle considerazioni riprese anche attraverso i canali social…

COSA SUCCEDE NEL SERALE

Punta di diamante del programma TV di Maria De Filippi, Tommaso Stanzani sostenuto a gran voce dal mondo dei social, si è cimentato in diverse esibizioni che però l’hanno visto perdere facendo innervosire Alessandra Celentano. La maestra non ha polemizzato con lui, ma con i giudici che hanno votato senza osservare bene le prestazioni sul palco. Nello specifico, Tommaso è uscito sconfitto dopo l’esibizione con Giulia e Samuele, altri due talenti in erba del programma, ma il nervosismo della Celentano è salito in cattedra dopo la sfida di Tommaso contro Rosa di Grazia, cioè quando i giudici hanno assegnato la vittoria alla ragazza ritenendola più in forma del suo prediletto.

LE REAZIONI DEI SOCIAL

Non si è fatta attendere la reazione dei social, che hanno ripreso specialmente la sconfitta di Tommaso contro Rosa di Grazia, considerata nei messaggi non proprio la favorita rispetto al talento del ballerino e, allo stesso tempo, non all’altezza nel prendere parte al serale del programma. In altri messaggi si fa riferimento alle qualità di Tommaso e alla scarsa attenzione della giuria che non le riconosce, così come qualche utente si domanda: “Ma come è possibile preferire Rosa a Tommaso?“.

Il ballerino bolognese ha ripreso i vari commenti social, ripostandoli tra le sue stories; circostanza che fa emergere la sua condivisione dei diversi messaggi e il disaccordo sul criterio di valutazione espresso dalla giuria di Amici.

ALTRO SMACCO PER TOMMASO

La serata sfortunata di Tommaso non si è fermata alle sconfitte dopo le esibizioni danzanti, ma anche un altro momento ha amareggiato il ballerino. Si tratta del suo amico cantante Leonardo Lamacchia, eliminato durante la serata. La tristezza negli occhi di Tommaso e le lacrime per l’eliminazione dell’amico, sono state riprese pure dai social: “Il fatto che Tommaso fosse così distrutto ci dimostra solo quanto lui e Leonardo avessero un rapporto sincero e quanto si mancheranno a vicenda senza dubbio“.

