Sabato 20 marzo prenderà il via il serale di Amici, ma in rete già si trovano gli spoiler. Ecco le novità e chi lascerà la scuola

Tutto pronto per la ventesima edizione del serale di Amici di Maria De Filippi che prenderà il via Sabato 20 marzo.

17 i ragazzi in gara e solo uno di loro verrà incoronato vincitore. Tre le squadre che si daranno battaglia capitanate da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Arisa e Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

LEGGI ANCHE:– Amici 20, Lorella Cuccarini gaffe o spoiler sul serale? Cosa svela in un tweet

Tornano in studio anche i giudici. Per chi si aspettava di trovare sulla poltrona rossa Sabrina Ferilli, purtroppo ci sarà un po’ di delusione. L’attrice sarà solo ospite della prima serata anche se Maria De Filippi le ha fatto uno scherzetto niente male. Le ha fatto credere che avrebbe dovuto scegliere quale giudice mandare a casa per prendere il suo posto!

Lo sappiamo perché la puntata è stata registrata giovedì 18 marzo e in rete sono già usciti gli spoiler. Quindi se non volete rovinarvi la sorpresa, smettete di leggere perché.

Solo uno scherzo, appunto, per cui Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash resteranno per tutta la durata del serale. Oltre alla Ferilli nella puntata di sabato 20 troveremo anche la verve e la comicità di Pio e Amedeo. Tra le novità oltre all’inserimento delle graduatorie che abbiamo imparato a conoscere negli appuntamenti pomeridiani, quest’anno niente divise. I ragazzi indosseranno abiti eleganti.

La prima eliminata di questa ventesima edizione del serale di Amici è Gaia, mentre Raffaele e Esa sono andati al ballottaggio. L’annuncio di chi dei due dovrà lasciare la scuola però, verrà dato agli allievi una volta rientrati in casetta.

#Amicispoiler

Gaia " non mi sento l'anello debole"

Sempre Gaia prima eliminata pic.twitter.com/csp2CEAbUU — ᴄᴀᴍʏ♡ (@CamyGaly) March 19, 2021

la Celentano ha criticato Rosa per la tecnica e De Martino le ha dato ragione, ripeto: grazie al cazzo

facciamo ballare classico pure a Samuele allora,vediamo cosa fa scusate🥶#AmiciSpoiler pic.twitter.com/cusSQIUVFv — fairy🧚 (@ordinaryIove_) March 19, 2021

La puntata secondo quanto è stato rivelato, non è stata priva di tensioni e colpi di scena con Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini che si sono trovate più volte in disaccordo.

Le squadre:

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi : Sangiovanni, Esa, Leonardo, Deddy ed Enula (cantanti); Tommaso e Serena (ballerini)

Arisa e Lorella Cuccarini: Tancredi, Raffaele, Gaia, Ibla (cantanti); Rosa, Martina, Alessandro (ballerini)

Anna Pettinelli e Veronica Peparini: Aka7even (cantante), Giulia e Samuele (ballerini)