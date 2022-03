Amici spoiler, Celentano critica De Martino: battibecco durante la registrazione. Cosa è successo 

La prima puntata del serale è stata registrata da pochissime ore e già trapelano le prime indiscrezioni su cosa è successo

La prima puntata del serale è stata registrata da pochissime ore e già trapelano le prime indiscrezioni su cosa è successo e su chi è stato eliminato tra i talenti in gara ad Amici di Maria De Filippi. Si tratta di quello che gli spettatori potranno vedere nella prima puntata del serale che andrà in onda questo sabato su Canale 5.

LEGGI ANCHE : — Amici, gli spoiler su chi sarà eliminato nella prima puntata del serale

Secondo le indiscrezioni diramate da AmiciNews, oltre al nome del primo grande escluso dalla corsa alla vittoria del programma e al primo ballottaggio che mette a rischio un altro talento, ci sarebbe stato un vero e proprio scontro tra la professoressa Alessandra Celentano e uno dei giudici: Stefano De Martino, vecchia conoscenza del programma, nonché ex allievo ed ex professionista del corpo di ballo della trasmissione.

Amici spoiler, il primo scontro avvenuto al serale

Da quanto si apprende, i due si sarebbero scontrati in merito al fisico della ballerina Serena, al centro delle critiche della Celentano fin dal primo giorno di permanenza nella scuola. Serena è una ballerina della squadra di Raimondo Todaro, che ha sempre creduto in lei e nel suo talento.

Non è la prima volta che Alessandra Celentano muove delle critiche sull’aspetto di Serena, giudicando più volte il suo fisico non adatto alla danza. Questa volta avrebbe trovato altre resistenze sulla questione, mosse proprio da Stefano De Martino.

Attraverso Twitter, si riescono a scoprire ancora più dettagli su quanto accaduto: “De Martino dà il punto a Serena e non a Carola e Alessandra Celentano esclama: “Guarda Stefano, menomale che hai cambiato mestiere” ha spoilerato un utente sui social.

Proprio tra i fan, c’è chi teme che questa “guerra” tra professori possa penalizzare i talenti, in particolar modo la ballerina classica della Celentano, Carola. “Mi dispiace solo per il fatto che Carola sarà molto penalizzata perché i giudici, in particolare De Martino, pur di andare contro la Celentano penalizzano i suoi allievi” ha scritto un altro utente su Twitter.

Foto: Red Communications