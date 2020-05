Era stata la stessa attrice a confermare la sua presenza nello spin off del talent di Maria De Filippi, ma il nome di Vanessa Incontrada non compare nel comunicato ufficiale sulla giuria di "Amici speciali"

Vanessa Incontrada, durante una diretta social di qualche giorno fa, aveva annunciato la sua presenza nel cast di “Amici speciali”, lo spin off di “Amici” che partirà il 15 maggio su Canale 5: aveva anche spiegato che si sarebbe trattato di quattro puntate e che il mood sarebbe stato più di spettacolo e condivisione che di gara. Niente di strano, dal momento che tra Vanessa e Maria De Filippi c’è grande stima e che l’attrice aveva già ricoperto questo ruolo in una passata edizione.

Amici Speciali Vanessa Incontrada non è più nel cast?

Dal profilo Instagram ufficiale di “Amici” però, poche ore fa, apprendiamo invece che i quattro giudici di “Amici speciali” saranno invece Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello, Eleonora Abbagnato e Gerry Scotti. Che fine ha fatto Vanessa?

L’unica spiegazione che viene in mente è che Maria De Filippi abbia deciso di ritagliare un altro ruolo per Vanessa Incontrada, diverso dal giudice “semplice”: un cambiamento in corsa, forse negli ultimi giorni prima della messa in onda.

Per il momento non c’è nessun commento da parte di Vanessa Incontrada, mentre sotto il post qualcuno chiede il motivo della sua scomparsa, ovviamente senza ottenere risposta. C’è invece grande soddisfazione per la presenza di Gerry Scotti e Sabrina Ferilli, parte del cast di “Tu si que vales” molto apprezzata dal pubblico.

Amici speciali, il cast

Il direttore artistico sarà Giuliano Peparini e il cast è composto dai ballerini Alessio Gaudino, Andreas Muller, Javier Rojas, Umberto Gaudino, Gabriele Esposito e dai cantanti Giordana Angi, Irama, i The Kolors, Random, Michele Bravi, Alberto Urso e Gaia Gozzi.

Non sono mancate le sorprese da parte di Maria De Filippi: balza subito agli occhi la presenza di Stash, vincitore di “Amici” con i suoi The Kolors, che fino a quest’anno sedeva sui banchi dei professori della scuola e che invece si è rimesso in gioco da concorrente. Da notare anche la presenza di due personaggi che non hanno partecipato al talent “Amici”: Michele Bravi e Random.