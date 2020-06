Amici Speciali, Stash rinuncia alla finale: chi prenderà il suo posto

Un gesto inaspettato che ha lasciato senza parole i fan: Stash decide di lasciare il suo posto in finale perchè lui un'opportunità dal programma l'ha già avuta. C'è da capire chi lo sostituirà...

Un colpo di scena ad Amici speciali ad un passo dalla finale: Stash, frontman dei The Kolors, ha deciso di lasciare il suo posto da finalista ad un altro concorrente del talent. Le motivazioni del gesto le ha spiegate in un post pubblicato sui social ufficiali del programma.

Amici speciali Stash rinuncia alla finale: ecco perchè

Il cantante ha quindi voluto mantenere in pieno lo spirito solidaristico del programma, che quest’anno mette in palio aiuti per l’Italia a fronteggiare la pandemia, e ha deciso di lasciare l’opportunità di vincere il trofeo a qualcun’altro, visto che lui questa opportunità l’ha già avuta vincendo il programma anni fa.

Chi entrerà in finale accanto a Michele Bravi, Irama e Alessio Gaudino? Saranno proprio loro, i tre finalisti rimasti, a doverlo decidere.

LEGGI ANCHE: — ‘Non volevo partecipare ad Amici Speciali’, solo ora il cantante svela la verità sulla sua partecipazione e su Maria de Filippi

Stash rinuncia alla finale, le reazioni sui social

Sui social le reazioni al bel gesto di Stash sono state all’insegna dello stupore: in molti si sono chiesti se ci fosse qualche altra cosa dietro alla decisione del gruppo partenopeo.

Se Stash ha lasciato il posto a qualcuno che non ha mai alzato la coppa, Alberto Andreas e Gaia sono esclusi #AmiciSpeciali — agata rionalo (@agatarionalo1) June 3, 2020

In molti hanno pensato che la scelta del sostituto di Stash, per rispettare la sua volontà, dovrebbe essere fra chi non ha mai vinto Amici: a questo punto la rosa dei candidati si restringe notevolmente. Molti fanno il nome di Random, il vero esordiente di questa stagione di Amici: potrebbe guadagnarsi così la finale a sorpresa.

Me pareva strano che in un programma di Maria Alberto non arrivasse in finale, carino stash che rinuncia così di sua sponte davvero eh #AmiciSpeciali pic.twitter.com/qGqSgvUwDR — ✨Ari ✨ (@Ariennoir1) June 3, 2020

#amicispeciali STASH & THE KOLORS rifiutano “spontaneamente” la gara. Maria ora ci mette o Alberto o Gemma. Peccato, avremmo potuto sentire bella musica e invece no, mercato del pesce as usual. 😊 — Costasab_ (@Costasab2) June 3, 2020

ESCLUSIVA:

Maria De Filippi in gran segreto raggiunge Stash per convincerlo a rinunciare al suo posto da finalista così da poterci rifilare Alberto 🖤 #AmiciSpeciali pic.twitter.com/a2wdU5g1ND — Tonia 🌷 (@ToniaPeluso) June 3, 2020

In rete si scherza molto sul fatto che Stash sarebbe stato “costretto” a lasciare il suo posto in finale a qualche “protetto” di Maria De Filippi: ovviamente si tratta di ipotesi fantasiose e divertenti, fatte più per creare un meme che per altro.

Resta comunque l’interrogativo su chi prenderà il posto dei The Kolors: i tre finalisti potrebbero rimettere la scelta al pubblico, con un televoto, oppure il nome è stato già deciso (più che altro per dargli il tempo di prepararsi) e verrà annunciato in puntata? Non resta che aspettare venerdì e scoprirlo!