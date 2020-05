Ad un passo dalla finale cambia tutto: lo show nato per aiutare ed intrattenere diventa una gara vera e propria e per scegliere i quattro finalisti sono otto i concorrenti che verranno eliminati. Ma le sorprese non sono finite...

Un’improvvisa virata nel regolamento di “Amici speciali“: nato più come evento di beneficenza e come show del venerdì sera che come competizione, diventa ad un passo dalla conclusione un vero e proprio talent.

Come comunicato sui social ufficiali del programma, nella puntata di venerdì 29 maggio verranno eliminati ben 8 concorrenti, per arrivare a decretare i quattro finalisti.

Amici Speciali regolamento, cambia tutto

“Amici speciali” era stato lanciato come programma di intrattenimento a scopo benefico: era il risultato del cambiamento in corsa di “Amici all stars”, rivisto e corretto a causa della pandemia. Per l’occasione Maria De Filippi ha pensato di cambiare un po’ anima al talent e di trasformarlo in uno show di intrattenimento con finalità benefiche: ogni sfida vinta sblocca mascherine, tamponi ed aiuti per ospedali e Protezione Civile.

Venerdì 29 Maggio la SEMIFINALE di #AmiciSpeciali con TIM insieme per l'Italia in prima serata su Canale 5… Chi tra i 12 artisti in gara sarà tra i QUATTRO FINALISTI? Scrivetelo qui sotto 🤩👇🏻 pic.twitter.com/p1shJhugWI — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 25, 2020

Ed in effetti le prime due puntate sono corse via fra scherzi ai giudici, gag e grandi complimenti ai concorrenti in gara. Ora però si cambia: forse, come supposto da Tvblog, anche a causa degli ascolti non irresistibili, “Amici speciali” muta registro e diventa gara. Il meccanismo era stato anticipato da Davide Maggio: la semifinale vedrà una sfida a tre manche fra Bianchi e Blu, come già accadeva al termine di ogni manche i componenti della squadra vincitrice sceglieranno il campione. Stavolta però il campione (che dovrà accettare di candidarsi) verrà proclamato finalista. Alla fine delle tre manche si avranno quindi tre finalisti, a cui se ne aggiungerà un quarto, che verrà scelto dagli altri finalisti.

I concorrenti eliminati diventeranno “supporter” di una squadra o dell’altra: sceglieranno di esibirsi per uno dei quattro finalisti e porteranno i loro voti a suo sostegno. La loro presenza diventa quindi fondamentale e la spartizione non sarà “equa”, nel senso che i finalisti non potranno contare su un numero stabilito di supporter ma saranno gli eliminati a decidere chi sostenere.

Questo ultimo accorgimento riequilibra lo scontento dei telespettatori, che già rumoreggiavano sui social per l’improvviso cambio di registro e l’impossibilità di vedere tutti i loro beniamini per le quattro puntate stabilite.