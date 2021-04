Amici, Rosa eliminata da Deddy? Spoiler sulla prossima puntata del programma di Maria De Filippi

Arrivano gli spoiler della terza puntata di Amici 20: nel ballottaggio con Deddy, Rosa sarà eliminata? Ecco le anticipazioni

La terza puntata della ventesima edizione del serale di Amici di Maria De Filippi andrà in onda sabato 3 aprile, ma in rete già hanno cominciato a circolare spoiler su ciò che potrebbe succedere in gara e in particolare sul ballottaggio tra Rosa e Deddy: sarà eliminata lei oppure toccherà al cantante del team Celentano-Zerbi?

Amici 20: sul web spuntano gli spoiler della terza puntata, Rosa sarà eliminata al ballottaggio con Deddy? Foto: Red Communications

Gli spoiler della terza puntata di Amici 20

Partiamo dal principio. Come nelle prime due puntate, lo show di Maria De Filippi è stato registrato nel pomeriggio di giovedì scorso negli studi di Roma. E, ormai come tradizione, sul web sono arrivati numerosi spoiler sulle eliminazioni e i ballottaggi.

Amici 20: Tommaso eliminato dopo il ballottaggio con Sangiovanni ed Enula

Partiamo dal principio. Di sicuro, il primo eliminato della terza puntata di Amici sarà il ballerino Tommaso Stanzani dopo il ballottaggio con Sangiovanni ed Enula. Pur dovendo lasciare la scuola, però, il concorrente del team Celentano-Zerbi ha colpito fortemente Arisa, che ha dichiarato di volerlo come protagonista di un suo videoclip.

Ma più che altro a stuzzicare la fantasia dei telespettatori è il ballottaggio finale tra Rosa e Deddy, con la ragazza che potrebbe essere eliminata in questa terza puntata di Amici. Il pubblico scoprirà chi tra i due dovrà lasciare la scuola solo al termine della puntata di sabato, dato che gli stessi concorrenti sapranno il verdetto solo quando torneranno in casetta.

Nel frattempo, la notizia che Rosa Di Grazia potrebbe essere eliminata da Amici nel ballottaggio contro Deddy sta facendo il giro del web… Tanti telespettatori, infatti, stanno cercando di capire chi tra lei e il cantante finirà con il lasciare la scuola…

“C’è chi dice che hanno visto fuori Deddy e c’è chi dice che hanno visto fuori Rosa”, commenta una persona su Twitter. E un altro commenta la notizia in combinato disposto con l’eliminazione di Stanzani: “Se sabato scopriamo che è uscito Deddy e non Rosa, faccio il devasto. Non è possibile avere ancora Rosa dentro e Tommaso fuori”.

Le squadre di Amici dopo la seconda puntata:

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi : Sangiovanni, Deddy ed Enula (cantanti); Tommaso e Serena (ballerini)

Arisa e Lorella Cuccarini: Tancredi, Raffaele (cantanti); Rosa, Martina, Alessandro (ballerini)

Anna Pettinelli e Veronica Peparini: Aka7even (cantante), Giulia e Samuele (ballerini)

