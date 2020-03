Amici, Javier venerdì scorso ha ricevuto critiche, dopo la sua esibizione, che hanno fatto alzare la testa al mondo della danza. Ecco come

Amici, Javier venerdì sera va’ alla prova comparata con Nicolai. Dopo la sfida dei due ballerini, arrivano le critiche e si crea un certo scompiglio in studio. Infatti la giuria – fatta eccezione per Alessandra Celentano – preferisce Nicolai a Javier. Quest’ultimo, alterato dal giudizio di Vanessa Incontrada sull’esibizione, abbandona lo studio. Subito dopo, Maria se la prende con Alessandra Celentano per aver non essere stata in grado di far ragionare Javier.

Javier il numero uno della danza? Ecco i commenti dai social

Non solo i fan di Javier ma anche i professionisti del mondo della danza rispondono sui social. Infatti moltissimi ballerini, maestri e coreografi, si sono schierati a favore della Celentano e di Javier. Una utente su Twitter ha raccolto screenshot di dichiarazioni e post di alcuni professionisti del balletto – e non solo – che non lasciano spazio a dubbi.

Qui fuori,lontani dal pongoregolamento, primi ballerini e esperti di danza si sono espressi.

Javier tu hai già vinto❤#Amici19 #iostoconjavier #scuoletta19 pic.twitter.com/HXaNBi5wKM — Nausica_. (@Elettrah1) March 16, 2020

Nei commenti, i sostenitori dell’allievo della scuola di Maria De Filippi, difendono il loro beniamino a spada tratta. Sostengono che nella scuola di Amici, Javier sia ingiustamente sottovalutato. Secondo i fan, la vittoria di categoria dovrebbe andare proprio a lui e citano la Celentano: “il mondo della danza sa!”

Ma il rumore social non si affievolisce: anche Vanessa Incontrada, scossa dalla discussione in diretta, ha deciso di sfogarsi con un videomessaggio.

LEGGI ANCHE: — Rudi Zerbi svela cosa ha fatto Valentin a telecamere spente: quei soldi chiesti prima di abbandonare Amici

Vanessa Incontrada si sfoga: “non mi sento libera”

Se nella scuola di Amici Javier è messo sotto pressione, anche per i giudici l’aria si fa pesante. Vanessa Incontrada ha deciso di mettere a nudo i suoi sentimenti con un videomessaggio diretto ai ragazzi della scuola. Dispiaciuta per le tensioni che si sono venute a creare dopo la puntata di venerdì, la giudice ha aperto il suo cuore e ha detto: